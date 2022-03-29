Reduktohet çmimi i naftës në bursa
Çmimi i naftës së papërpunuar në tregjet botërore pësoi në ditët e para të kësaj jave një reduktim të dukshëm krahasuar me rekordin javor të së mërkurës së kaluar.
Këtë të martë, një fuçi naftë e papërpunuar u tregëtua me deri në 107 dollarë në bursën e Teksasit dhe gati 114 Dollarë në atë të Londrës.
Çmimi i kësaj të marte është 10 dollarë më i ulët krahasuar me rekordin e javës së kaluar.
Ndikim në reduktimin e çmimit jep kreysisht samiti i OPEC-ut i të enjtes, ku ka shpresa për shtimin e sasisë së naftës bruto në tregje me 400 mijë fuçi në ditë.
Rënia e çmimit lidhet edhe me vënien nën kontroll të zjarrit në depozitat e mëdha të naftës në Xhedah të Arabisë Saudite, që u goditën me predha javën e kaluar nga rebelët Huthi të Jemenit.
Sulmi por edhe samiti i BE-së ku u diskutua bllokimi i importit të naftës ruse, shkaktuan rritje të përkohshme të çmimit në tregjet ndërkombëtare, ku situata është e brishtë prej trazirave të krijuara nga sulmi rus në Ukrainë.