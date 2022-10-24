Raporti/ Izraeli i siguroi Ukrainës inteligjencë për të rrëzuar dronët e prodhuar nga Irani
Ukraina ka rrëzuar dronët iranianë të furnizuar Rusisë dhe këtë po e bën me ndihmën e inteligjencës izraelite, sipas një raporti në New York Times.
Gazeta nuk specifikoi se çfarë informacioni iu ofrua autoriteteve ukrainase.
Pas një sulmi me dron në Kiev, ministri i jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba thuhet se i bëri thirrje Izraelit për armë të mbrojtjes ajrore.
Megjithëse ministri i mbrojtjes i Izraelit, Benny Gantz refuzoi të ofrojë armë – kryesisht për shkak se Izraeli varet nga bashkëpunimi rus për forcat e tij ajrore për të kryer bastisje në Siri – ai tha se do të siguronte sisteme paralajmërimi të hershëm.
Ndërkohë, Ukrinform raportoi se forcat ajrore të Izraelit goditën një fabrikë në Siri ku po prodhoheshin dronët iranianë.
Rusia dyshohet se ka përdorur drone iraniane për të goditur objektivat në të gjithë Ukrainën.
Përpjekjet ukrainase për të rrëzuar dronët e prodhimit iranianë, Shahed-136, po janë “gjithnjë e më të suksesshme”, teksa Rusia po vazhdon të përdorë këto lloje dronësh kundër caqeve në mbarë Ukrainën.
Kështu tha më 24 tetor Ministria britanike e Mbrojtjes në buletinin ditor lidhur me luftën në Ukrainë.
Britania po ashtu tha se këta dronë janë të ngadalshëm, të zhurmshëm dhe fluturojnë në lartësi të ulëta, duke u bërë shënjestër e lehtë për mbrojtjen konvencionale ajrore.
Inteligjenca britanike citoi burimet zyrtare ukrainase, përfshirë presidentin Volodymyr Zelensky, i cili pretendoi se “deri në 85 për qind e sulmeve po pengohen”.
Ukraina thotë se Rusia po godet infrastrukturën e saj duke përdorur dronët Shahed-136 që nisen drejt objektivit dhe shpërthejnë me t’u përplasur me të. Si Irani, ashtu edhe Rusia, mohojnë këto akuza.
Teherani më 22 tetor kritikoi thirrjet e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë që Kombet e Bashkuara të hetojnë pretendimet se Rusia po përdor dronët e prodhimit iranian për të sulmuar Ukrainën.
Inteligjenca britanike, megjithatë, tha se Rusia ka të ngjarë që të përdorë një numër të madh të dronëve Shahed-136 në mënyrë që të shmangë mbrojtjen ajrore ukrainase, e cila, sipas Britanisë, po bëhet gjithnjë e më efektive.