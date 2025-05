Raporti i inteligjencës amerikane: Drejtuesit ushtarakë rusë kanë diskutuar se ke vend do të godasin te parin me arme berthamore

Disa liderë rusë të mbrojtjes kanë folur mes tyre për mundësinë e përdorimit të një bombe taktike bërthamore në Ukrainë.

Lajmi u publikua nga New York Times duke cituar një numër zyrtarësh amerikanë në dijeni të dosjes, e cila qarkulloi brenda administratës Biden në mes të tetorit. Koha që do të ishte identike me atë në të cilën ka pasur një kthim për të folur me këmbëngulje për përdorimin e mundshëm të një pajisjeje atomike nga Moska.

E njëjta periudhë në të cilën, përkundrazi, erdhën akuza nga Kremlini për hipotezën e shpërthimit të një bombe të pistë nga forcat e Kievit.

Çfarë thonë zbulimet

Sipas thashethemeve të New York Times, përfshirja e presidentit rus, Vladimir Putin, në këto biseda nuk ishte raportuar në raportin e inteligjencës amerikane. Prandaj, këto do të ishin diskutime që do të zhvilloheshin midis gjeneralëve ose në çdo rast niveleve të larta të forcave të armatosura ruse dhe aparateve të sigurisë dhe aktualisht nuk ka asnjë provë as për zhvendosjen e mjeteve të përdorura për këtë qëllim.

Siç konfirmohet nga analistë perëndimorë, por edhe nga mediat, aktualisht nuk ka të dhëna se Putini është i bindur për dobinë e këtij lloji të armëve në kontekstin e luftës në Ukrainë.

E gjithë kjo vërteton se ne mbetemi në fushën e hipotezës: skenar i cili megjithatë ka ngjallur shqetësim jo vetëm në fushën e Ukrainës, por në çdo gjë në Perëndim, nga Uashingtoni e deri te kancelaritë individuale të Aleancës Atlantike.

Dhe fakti që NYT zbulon këto biseda tregon gjithashtu një përpjekje të administratës dhe inteligjencës Biden për të përcjellë mesazhin se vëmendja mbetet jashtëzakonisht e lartë, në mënyrë që të kompaktojë aleancën. Çështja e përdorimit të mundshëm të një arme bërthamore, qoftë taktike apo jo, lind veçanërisht kur Rusia duket se është në telashe.

Ndërsa forcat e armatosura të Moskës humbasin terren ndaj atyre të Kievit, ideja se Kremlini ka përdorur arsenalin bërthamor ringjallet si një hipotezë ekstreme në rast të humbjes ose humbjes së afërt.

Për momentin, shumica e vëzhguesve pajtohen se Rusia, por veçanërisht Putini, nuk ka asnjë interes për të kryer një sulm të tillë. Një goditje që jo vetëm do ta ngrinte shtrirjen e luftës në një plan krejtësisht të ndryshëm nga ai aktual, por edhe me rrezikun e një mbylljeje të përgjithshme ndërkombëtare (duke përjashtuar hipotezën e përfshirjes së NATO-s).

Rreziqet e një sulmi atomik

Rreziqet, edhe për pushtuesin, do të peshonin dukshëm më shumë se përfitimet. Edhe nga pikëpamja territoriale dhe vdekjet që do të shtoheshin për shkak të kësaj lloj pajisjeje. Por, leximi i këtij skenari bëhet edhe paralelisht me rëndësinë që ka kjo luftë për Putinin dhe për Federatën Ruse.

Humbja e kësaj lufte, duke u tërhequr në të njëjtat vija kufitare nga nisi pushtimi, do të ishte një goditje e madhe si për udhëheqjen e presidentit rus, ashtu edhe për vetë besueshmërinë e forcave të Moskës, me rrezikun jorealist të një kolapsi të sistemit të pushtetit dhe të vetë strukturës politike.

Për këtë arsye, ndërsa mohojnë që për momentin ekziston rreziku konkret i përdorimit të bombës bërthamore, shqetësimi i disa segmenteve perëndimore është që të mund të ndalojnë pushtimin pa shkaktuar një pretekst të tillë që të autorizojë përdorimin e kësaj arme.

Kjo, siç u shpjegua disa herë, nuk nënkupton që Putini jep një urdhër në këtë kuptim, por është po aq evidente se presioni i skifterëve fillon të jetë gjithnjë e më i madh kur forcat e Moskës nuk arrijnë rezultatet e dëshiruara.

Dhe këto presione shpesh janë shfaqur edhe të largëta nga logjika që drejton zgjedhjet e “Carit”. Këtij presioni i shtohet jo vetëm logjika e “dëshpërimit”, por edhe nga ajo doktrinë bërthamore ruse.

Dispozita hedh në letër hipotezat në të cilat lejohet (jo i detyruar) përdorimi i arsenalit strategjik. Afrimi i kushteve të përfshira në dokumentin e nënshkruar nga Putin nënkupton rritje të rrezikut.