Raporti i frikshëm: Hezbollahu ka deri në 200 mijë raketa të drejtuara kundër Izraelit

Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare zbulon arsenalin masiv të raketave precize, dronëve dhe mijëra luftëtarëve të Hezbollahut. Në raportin e publikuar theksohet se organizata disponon deri në 100 mijë raketa me precizion të lartë.

“Hezbollahu është një organizatë e mbështetur nga Irani e pajisur me një arsenal të konsiderueshëm armësh shumë shkatërruese. Ai përbëhet nga ushtarë të rregullt dhe rezervë, të vlerësuar nga 50,000 deri në 100,000. Përveç kësaj, Forca Radëan, një njësi komando shumë e trajnuar me përvojë luftarake nga konfliktet në Siri besohet të përbëhet nga 2500 luftëtarë. Përveç kësaj, Hezbollahu merr mbështetje të jashtme nga aktivistët shiitë, përfshirë ata nga vendet fqinje si Afganistani, Pakistani, Siria dhe Iraku”, thuhet në raport.



Bazuar në informacionin e disponueshëm, shifrat tregojnë se Hezbollahu ka rreth 40,000 raketa me rreze të shkurtër (15-20 km), rreth 80,000 raketa me rreze të mesme dhe të gjatë, si Fajr 3 dhe 5,00, dhe rreth 30 raketa dhe raketa me rreze të gjatë (200-300 km). Grupi ka marrë gjithashtu një numër të kufizuar raketash me rreze të gjatë (700 km) Scud C dhe D nga Siria.