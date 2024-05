Raporti i DEA-s: Mafiozët shtiren si biznesmenë, si bandat shqiptare trafikojnë drogë në Karaibe

Destinacionet e Karaibeve meksikane nuk janë vetëm atraksion turistik. Duke qenë të preferuara për turistët nga e gjithë bota, ato bëhen një treg potencial për drogat që përdoren nëpër feta të Kankunit, Playa del Carmen, Tulum etj.

DEA Amerikane dhe Interpol kanë zbuluar kriminelë të kërkuar nga të paktën 12 vende banojnë në Quintana Roo por edhe vende të tjera. Një raport i ROÇISS (Sistemi Rajonal i Organizuar Kundër Krimit të Ndarjes së Informacionit) zbuloi disa organizata kriminale Riviera Maya, disa prej tyre shqiptare dhe të njohura.

Në vitin 2007, Interpoli paralajmëroi për operacionin e mafias ruse në Kankun, pasi ata planifikonin kontrabandë të madhe droge, armë dhe vjedhje makinash për t’u dërguar në Spanjë, Itali dhe Portugali, përmes porteve të ndryshme në Quintana Roo, veçanërisht në ishullin Cozumel.

Në vijim u zbuluan pesë organizata me bazë në Riviera Maya, duke përfshirë: Solntsevskaya, e cila është ukrainase, dhe nga Çeçenia, Gjeorgjia, Armenia, Lituania, Polonia , Kroacia, Serbia, Hungaria, Rumania, duke përfshirë edhe nga Shqipëria.

Abcnews.al mëson përmes medieve të huaja se organizatat shqiptare janë identifikuar si Tambosvkaya, Poldolskaya, Mazukinskaya dhe Izamailovskaya, të lidhur me organizatën kryesore të njohur si Vory V Zakone.

Interpoli, ashtu si DEA, siguroi se këto grupe kriminale kërkojnë të krijojnë një urë për trafikun e drogës, tregtinë e paligjshme të armëve, pastrimin e parave dhe trafikimin e qenieve njerëzore drejt Shteteve të Bashkuara dhe të kontrollojnë prostitucionin dhe rrëmbimet lokale.

Në vitin 2020, përmes një raporti, DEA tha se Quintana Roo u bë një “pikë transferimi” për drogën, destinacioni përfundimtar i së cilës është tregu i SHBA. Danielle Dreyer, një agjente, e cila depërtoi në kartelin Sinaloa, shpjegoi se që nga viti 2018 droga ka mbërritur në Quintana Roo nga Guatemala, Kolumbia dhe Venezuela, të cilat më vonë janë transferuar në vendin fqinj nga toka, ajri ose deti, shkruan abcnews.al.

Raporti është pjesë e procedimit penal kundër meksikanëve Raymundo Montoya López, Abraham Alfonso García Montoya dhe Felizardo Díaz Hernández, të kapur në shtator 2020 në brigjet e Quintana Roo, kur në bordin e një varke ata synonin të transportonin rreth tre ton drogë në Shtetet e Bashkuara.

DEA theksoi se aktiviteti kriminal ishte regjistruar në Chetumal, megjithatë, ai është përhapur edhe në shtete të tjera të Gadishullit Jukatan, si Campeche, ku u bë e mundur verifikimi i lidhjeve që kanë bizneset e mëdha me kompanitë kolumbiane dhe njerëzit e Amerikës Qendrore.

Italianët kanë 22 vjet që operojnë në Riviera Maya

Në vitin 2021, një tjetër hetim ndërkombëtar me titull “Pse resortet turistike janë tërheqëse për krimin? Rasti i Riviera Maya”, detajon se mafia italiane vepron prej 22 vitesh në këtë rajon të Meksikës dhe ka arritur të kalojë pa u vënë re falë faktit që anëtarët e saj shtiren si biznesmenë.

Pasi Kankun u bë xhevahiri në kurorën turistike në 1997, mafia italiane e pa destinacionin si një mundësi për të filluar operacionet në Meksikë, veçanërisht për të lëvizur drogën nga Karaibet meksikane në Shtetet e Bashkuara dhe Amerikën Latine.

Mafia italiane filloi me tre liderë, Oreste Pagano, Vincezo Salzano dhe Iván Fornari, të cilët mbërritën në destinacionin turistik si agjentë imobiliare, të instaluar në Kankun dhe Playa del Carmen, dhe megjithëse dy prej tyre tashmë janë kapur, operacionet e tyre në rajon janë ende aktive pasi janë prodhuar nga kompani, prona dhe palestra të ndryshme.

Rumunët e vendosur në Kankun

Në vitin 2019, Florian Tudor dhe Adrián Nicolaé Cosmín u arrestuan. Ata kishin kontakte me mafiozët e Kinës, Indisë dhe Indonezisë, nëpërmjet të cilave paratë e vjedhura nga turistët e huaj lëvizeshin përmes klonimit të kartave. Ata ishin aksionarë të një kompanie ATM të quajtur Intacash, të cilën ata mundën ta instalonin në Cancun, Isla Mujeres, Playa del Carmen dhe Tulum dhe shërbeu për grupeet e drogës. Ndonëse u kapën, pasi u kontrolluan pronat dhe bizneset e tyre, ata u lanë të lirë.

Karaibet meksikane: Lufta mes dy karteleve alarmon hotelierët

Një konfrontim midis grupeve kriminale Los Pelones dhe Los Compich, të dedikuara për tregtimin e drogës në zonë dhe të lidhur me kartelin Sinaloa dhe Jalisco Nueva Generación, ishte shkaku i të shtënave më 4 nëntor në hotelin Hyatt Ziva në Cancún, Quintana Roo.

Organizata Mayo Zambada është bërë gjithashtu një nga grupet kriminale më të fuqishme, më të frikshme dhe me rritje të shpejtë në Karaibe. Shoqata e Hoteleve të Kankunit, Puerto Morelos dhe Isla Mujeres, të përballur me këtë skenar, i bëri thirrje autoriteteve të qeverisë komunale, shtetërore dhe federale, në mënyrë që me veprime të vendosura dhe të forta, t’i kushtojnë vëmendje prioritare problemi i pasigurisë, që dita-ditës po jetohet në destinacionet turistike të Quintana Roo.