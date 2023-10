Qindra viktima nga sulmi me raketa, Izraeli i përgjigjet 'dhëmbë për dhëmbë' Gazas

Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Izraelit ka miratuar fillimin e operacioneve tokësore në Rripin e Gazës.

Ky vendim vjen pasi paraditen e kësaj të shtune, militantët e Hamasit sulmuan me mijëra raketa Izraelin.

Sipas raportimeve të fundit, 100 izraelitë janë vrarë në sulmin e Hamasit, ndërsa e fundit zyrtare për numrin e të plagosurve është 545, megjithëse një raport sugjeron se deri më tani janë 740 të lënduar.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

SHBA ka dënuar sulmet dhe mbështet të drejtën e Izraelit për t’u mbrojtur.

“Nuk ka asnjë justifikim për terrorizmin”, tha sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken.

“Ne qëndrojmë në solidaritet me qeverinë dhe popullin e Izraelit dhe shprehim ngushëllimet tona për jetët izraelite të humbura në këto sulme. Do të mbetemi në kontakt të ngushtë me partnerët tanë izraelitë. Shtetet e Bashkuara mbështesin të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten,” shtoi ai.



Presidenti amerikan Joe Biden është informuar për situatën nga zyrtarë të sigurisë, por ende nuk ka komentuar situatën.