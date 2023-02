Qeveria gjermane prezanton biletën mujore të transportit publik prej 49 euro

Qeveria gjermane ka rënë dakord sot për të prezantuar një biletë mujore të transportit publik prej 49 eurosh (52 dollarë) më 1 maj, megjithëse Bashkimi Evropian nuk ka dhënë ende nje miratim përfundimtar.

“Ky vendim do të bëhet realitet më 1 maj”, tha sot kryetari i Konferencës së Ministrave të Transportit, Oliver Krischer, pas mbledhjes së grupit të punës.

“Shitjet e biletave mbarëkombëtare për autobusët dhe trenat rajonalë do të nisin më 3 prill”, tha Krischer.

Megjithatë, marrëveshja pritet t’i nënshtrohet miratimit të Komisionit Evropian. Mbikëqyrësi i konkurrencës i BE-së aktualisht po shqyrton propozimin e qeverisë.

Sipas Krischer, qeveria federale dhe ajo shtetërore arritën një marrëveshje për të ashtuquajturën ‘biletë pune’, të cilën punëdhënësit do të mund ta blejnë me një zbritje prej 5%, dhe më pas do t’ua kalojnë punonjësve të tyre me një zbritje prej të paktën 25%.

Nuk është arritur ende një marrëveshje nëse do të ofrohen bileta dixhitale.