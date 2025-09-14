Qeveria e Spanjës nis program edukimi për sigurinë e fëmijëve ndaj katastrofave natyrore
Qeveria e Spanjës ka prezantuar një program të ri arsimor që do të edukojë fëmijët që nga mosha tre vjeç për rreziqet e ndryshimeve klimatike, duke përfshirë zjarret në pyje, përmbytjet dhe tërmetet. Trajnimi është i përshtatur sipas moshës dhe përfshin metoda si video, infografika dhe materiale edukative për t’i ndihmuar nxënësit të veprojnë në mënyrë të sigurt gjatë emergjencave.
Më shumë se 8 milionë nxënës në 25,000 shkolla do të përfshihen në program. Fëmijët e vegjël do të mësojnë të njohin alarmin dhe shenjat e para të rrezikut, ndërsa nxënësit më të rritur do të mësojnë si të strehohen në vende të sigurta gjatë tërmeteve, përmbytjeve dhe ngjarjeve të tjera fatkeqësish natyrore. Programi gjithashtu përfshin rreziqe industriale, kimike dhe bërthamore.
Kryeministri Pedro Sánchez tha se qëllimi është të përgatiten fëmijët dhe të rinjtë për situata që po përkeqësohen nga kriza klimatike, duke rritur njohuritë, aftësitë dhe vetëdijen e tyre mbi informacionin e saktë dhe dezinformatat gjatë emergjencave. Ky program synon të krijojë një brez të pajisur për të vepruar në mënyrë të sigurt dhe të përgjegjshme përballë katastrofave natyrore.