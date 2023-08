Qeveria angleze me 'dorë të hekurt', gjoba të majme kush punëson dhe strehon emigrantë ilegal

Qeveria e kryeministrit Rishi Sunak prezantoi këtë të hënë një paketë masash kundra emigrantëve ilegal.

Këto masa ndëshkuese përfshijnë punëdhënësit e emigrantëve ilegal dhe pronarët e banesave që ua japin me qira shtëpitë. Nga sot nëse një punëdhënësi i kapet i punësuar një emigrant ilegal gjoba nga 10.000 stërlina shkon në 45.000. Nëse punëdhënësi kapet përsëri me punonjës ilegal gjoba shkon në 60.000 stërlina.

Sakaq ndëshkime edhe për pronarët që japim shtëpi me qera. Është detyrë e tyre të kontrollojnë nëse qiramarrësit kanë leje qëndrimi apo jo në Angli. Dhënia e shtëpisë me qera një emigranti ilegal do të gjobitet me 1000 stërlina. Në rast përsëritje gjoba shkon në 5.000 stërlina.

Këto masa të reja të qeverisë angleze përfshijnë edhe ngritjen e një qendre koordinimi bashkë me kompanitë e Facebook, Instagram dhe Tik Tok për të fshirë postimet në formë reklame që ofrojnë trafik emigrantësh nga Franca dhe Belgjika drejt Anglisë.

Një investigim të shtunën në Daily Mail zbuloi një biznes të ri të grupeve kriminale shqiptare.

Krahas trafikut të emigrantëve nga Europa në Angli ata përmes kamionëve për 2500 stërlina, ofronin nxjerrjen nga Anglia të shqiptarëve të kërkuar për krime.

Sipas Daily Mail, aktualisht janë 38 shqiptarë të kërkuar nga policia angleze, 9 prej tyre të përfshirë në vrasje dhe njëri për përdhunimin e një 16-vjeçareje angleze.