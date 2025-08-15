Qëndrim i ftohtë i Trump për Ukrainën para samitit me Putin: Jo anëtarësim në NATO, por ndoshta garanci të tjera sigurie
Presidenti amerikan, Donald Trump, shmangu dhënien e garancive të qarta për sigurinë e Ukrainës në prag të samitit me Vladimir Putinin në Alaskë.
Trump u shpreh se ishte i hapur ndaj ideve për garanci sigurie, por nënvizoi se Europa duhet të marrë rolin kryesor në këtë drejtim. Në bord të Air Force One, ai i pëshpëriti gazetarëve një “Ndoshta” kur u pyet nëse do të ofrohej ndonjë garanci për Ukrainën.
Ai bëri të qartë se kjo nuk përfshin anëtarësim në NATO: “Jo në formën e NATO-s… ka gjëra që thjesht nuk do të ndodhin”. Presidenti shtoi gjithashtu se vizita e tij në Alaskë nuk është për të negociuar në emër të Ukrainës, por për të arritur që Putin të ulej në tryezën e bisedimeve.