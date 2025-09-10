LEXO PA REKLAMA!

Qëllohet me armë aleati i Donald Trump në SHBA

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 21:03
Bota

Charlie Kirk, një aleat i presidentit Donald Trump dhe themelues i organizatës konservatore "Turning Point USA", është qëlluar me armë gjatë një eventi në Universitetin e Utah Valley në Orem, Utah.

Ngjarja ndodhi gjatë një seance pyetje-përgjigje me studentët, ku dëshmitarët raportuan se Kirk u qëllua afër qafës.

Charlie Kirk, aktivisti i fuqishëm i krahut të djathtë dhe drejtor ekzekutiv i Turning Point USA (TPUSA), është qëlluar me armë zjarri të mërkurën ndërsa ishte duke organizuar një aktivitet në Utah-njoftuan mediat.

Në postimet video që qarkullojnë në mediat sociale, Kirk shihet duke u goditur ndërsa flet dhe është ulur nën një tendë në oborrin e Universitetit të Luginës së Utah-ut. Kirk ishte atje si pjesë e Turneut të Rikthimit Amerikan , i cili organizohet nga dega e TPUSA-s në Luginën e Utah-ut.

Ekzistojnë gjithashtu pamje video të studentëve në kampus duke ikur nga zhurma e të shtënave me armë zjarri.

Ekipi i shtypit i TPUSA konfirmoi për Fox News se Kirk ishte qëlluar me armë zjarri, por gjendja e tij nuk dihet.

Mike Lee, një senator i Utah-ut, postoi në X menjëherë pas përhapjes së raportimeve se Kirk ishte qëlluar me armë zjarri për të thënë se ai "po e ndjek nga afër situatën në Universitetin e Luginës së Utah-ut. Ju lutem bashkohuni me mua në lutje për Charlie Kirk dhe studentët e mbledhur atje".

Ashley Moody, një tjetër senatore e Utah-it, postoi gjithashtu në X për të thënë se "zyra e saj po monitoron situatën në Universitetin e Luginës së Utah-it. Lutem për Charlie Kirk, studentët dhe këtë komb".

Një zëdhënës i policisë së Universitetit të Luginës së Utah-ut konfirmoi për Guardian se u qëlluan të shtëna në kampus.

Pak para se të dëgjoheshin të shtënat, Kirk shkroi në Twitter : “NE. JEMI. SHUMË. KTHYER. Universiteti i Luginës së Utah-ut është I NGADALUR dhe GATI për ndalesën e parë të Turneut Amerikan të Rikthimit.”

