"Qëllimi është paqja...", Ambasada amerikane në Tiranë shpërndan mesazhin nga takimi Trump-Putin

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 09:21
Bota

"Qëllimi është gjithmonë paqja"-keshtu shkruan ambasada amerikane ne Tirane ne postimin e saj lidhur me takimin mes presidentit te SHBA Donald Trump dhe homologut rus Putin.

Ambasada ne Tirane ka ri-shperndare ne fakt nje foto te publikuar nga Shtepia e Bardhe.

Takimi mes presidenteve u mbajt dje ne Alaska dhe eshte mbyllur pa mareveshje per perfundimin e luftes ne Ukraine.

