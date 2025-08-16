"Qëllimi është paqja...", Ambasada amerikane në Tiranë shpërndan mesazhin nga takimi Trump-Putin
Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 09:21
Bota
"Qëllimi është gjithmonë paqja"-keshtu shkruan ambasada amerikane ne Tirane ne postimin e saj lidhur me takimin mes presidentit te SHBA Donald Trump dhe homologut rus Putin.
Ambasada ne Tirane ka ri-shperndare ne fakt nje foto te publikuar nga Shtepia e Bardhe.
Takimi mes presidenteve u mbajt dje ne Alaska dhe eshte mbyllur pa mareveshje per perfundimin e luftes ne Ukraine.