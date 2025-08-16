"Që lufta në Ukrainë të përfundojë", Putin: Shqetësimet e Rusisë duhet të merren në konsideratë
Presidenti rus Vladimir Putin tha se shkaqet kryesore të luftës duhet të eliminohen që lufta në Ukrainë të përfundojë.
“Situata në Ukrainë ka të bëjë me kërcënimet themelore ndaj sigurisë sonë”, tha ai gjatë konferences për shtyp në Anchorage të Alaskës.
Duke theksuar se Rusia është e interesuar t’i japë fund asaj që po ndodh në Ukrainë, Putin tha: “jemi të bindur se, për ta bërë zgjidhjen të qëndrueshme dhe afatgjatë, duhet të eliminojmë të gjitha rrënjët kryesore, shkaqet kryesore të atij konflikti”.
“Të merren në konsideratë të gjitha shqetësimet legjitime të Rusisë dhe të rivendoset një ekuilibër i drejtë sigurie në Evropë dhe në botë në tërësi.
Dhe unë pajtohem me Presidentin Trump, siç e tha ai sot, se natyrisht, edhe siguria e Ukrainës duhet të sigurohet”, vazhdoi ai.
“Natyrisht, ne jemi të përgatitur të punojmë për këtë. Do të doja të shpresoja që marrëveshja që kemi arritur së bashku do të na ndihmojë të afrohemi më shumë me këtë qëllim dhe do të hapë rrugën drejt paqes në Ukrainë”, shtoi ai.
Gjatë konferencës për shtyp në Anchorage të Alaskës, presidenti rus Vladimir Putin u tha udhëheqësve ukrainas dhe evropianë të mos ndërhyjnë.
“Ne presim që Kievi dhe kryeqytetet evropiane do ta perceptojnë të gjithë këtë në një mënyrë konstruktive dhe nuk do të krijojnë pengesa, nuk do të bëjnë përpjekje për të prishur progresin e ardhshëm përmes provokimeve dhe intrigave prapa skenave”, tha ai.
“Pajtohem me (Presidentin e SHBA-së Donald) Trump se siguria e Ukrainës duhet të sigurohet dhe sigurisht, ne jemi të gatshëm të punojmë për këtë”, tha ai.
Ai shtoi: “Do të doja të shpresoja që marrëveshja që kemi arritur së bashku do të na ndihmojë ta afrojmë këtë qëllim dhe do të hapë rrugën drejt paqes në Ukrainë.”