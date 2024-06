Putini nuk tërhiqet, Rusia reagon për telefonatën me Biden

Administrata ruse ka reaguar ne lidhje me telefonaten mes Presidentit amerikan Biden dhe atij rus Putin ne lidhje me situaten ne Ukraine.

Nje zyrtar rus ka thene se ndihma ushtarake e NATO-s dhe vendeve te BE dhe SHBA vazhdoi të rrjedhë në Ukrainë - duke konfirmuar një paralajmërim te heshtur se forcat pushtuese mund të zhyten në një konflikt të rrëmujshëm dhe të zgjatur.

Kremlini tha se Putin i tha Bidenit se NATO, BE dhe SHBA nuk kishin marrë parasysh shqetësimet e sigurisë së Rusisë ne lidhje me pompimin e armatimeve ne Ukraine dhe ceshtjet e diskutuara lidhur me sistemet antiraketore.

Zyrtari i Kremlinit, Yuri Ushakov, tha se biseda mes dy presidenteve per rreth 60 minuta ishte 'biznesore', por akuzoi Perëndimin për përhapjen e 'histerisë' për një pushtim rus ne Ukraine, sipas Reuters.

Më herët presidenti i Ukrainës kërkoi që SHBA-ja të ndajë inteligjencën që sugjeron se Rusia po planifikon të pushtojë vendin e tij të mërkurën pasi Amerika pretendoi se një sulm ishte i pashmangshëm.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë të shtunën u beri kete thirrje SHBA-ve:

"Nëse keni informacion 100 për qind të sigurt për një pushtim rus të Ukrainës, ju lutemi ndajeni atë me ne". /lajmifundit.al