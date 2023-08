Putini nuk merr pjesë në takimin e udhëheqësve të ekonomive në zhvillim në Afrikën e Jugut  

Mungesa e Presidentit Vladimir Putin do të jetë e dukshme kur Presidenti kinez Xi Jinping dhe udhëheqës të tjerë nga grupi BRICS i ekonomive në zhvillim mblidhen të martën në Afrikën e Jugut për një takim tre-ditor.

Blloku i përbërë nga Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, po zhvillon takimin e tij të parë që nga periudha para përhapjes së pandemisë.

Presidenti rus Vladimir Putin do të marrë pjesë virtualisht në takim pasi udhëtimi i tij në Afrikën e Jugut u ndërlikua nga një fletë-arrest i lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale në muajin mars lidhur me akuzat ndaj tij për rrëmbimin e fëmijëve nga Ukraina.

Udhëheqësi kinez Xi, Presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, Kryeministri indian Narendra Modi dhe Presidenti i Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa do të marrin pjesë personalisht në diskutimet e bllokut, i cili strehon 40% të popullsisë së botës dhe është përgjegjëse për më shumë se 30% të prodhimit ekonomik të botës.

Më shumë se 20 vende kanë aplikuar që të anëtarësohen në bllok, sipas zyrtarëve të Afrikës së Jugut, përfshirë Arabinë Saudite, Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ministri i Jashtëm saudit, Princi Faisal bin Farhan do të marrë pjesë në takim, po ashtu dhe Presidenti iranian Ebrahim Raisi.

Pesë vendet që formojnë bllokun BRICS duhet të pajtohen lidhur me kriteret për anëtarësimin e vendeve të reja. Zgjerimi i bllokut BRICS favorizohet nga Kina dhe Rusia si një lloj koalicioni, ndërsa janë përkeqësuar marrëdhëniet e tyre me Perëndimin. Grupi BRICS u formua në vitin 2009 nga Brazili, Rusia, India dhe Kina. Afrika e Jugut u anëtarësua në vitin 2010.

Rreth 1,200 delegatë nga pesë vendet e grupit BRICS dhe dhjetëra vende të tjera në zhvillim pritet të marrin pjesë në takimin në Johannesburg, përfshirë më shumë se 40 krerë shtetesh, sipas zotit Ramaphosa, president i Kongresit Kombëtar Afrikan. Në takim pritet të marrë pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António Guterres.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, theksoi se pjesmarrja e zotit Putin do të jetë e plotë, pavarësisht se do të jetë virtuale ai do të mbajë një fjalim. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov do të marrë pjesë personalisht në takim.

Zoti Ramaphosa u takua me Presidentin Xi në kryeqytetin Pretoria, të martën. Udhëheqësi i Afrikës së Jugut tha se ai po kërkonte "mbështetjen kineze lidhur me kërkesat e Afrikës për reformimin e institucioneve të qeverisjes botërore, veçanërisht Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara".

Afrika dhe Amerika e Jugut nuk kanë përfaqësues të përhershëm në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht se janë strehë e afro 2 miliardë banorëve.

Zoti Xi, i cili ka rifilluar gradualisht udhëtimet jashtë vendit pas heqjes së kufizimeve të rrepta ndaj pandemisë, iu bashkua zotit Ramaphosa për të ndjekur një paradë ushtarake para ndërtesës së qeverisë së Afrikës së Jugut. Udhëheqësi kinez do të marrë pjesë në takimin në Johanesburg, rreth 60 kilometra larg. Zoti Xi tha se Kina është e gatshme për të ngritur në nivele të reja partneritetin strategjik me Afrikën.

Zyrtarët e organizatës BRICS i kanë kundërshtuar akuzat se blloku po merr një kthesë anti-perëndimore nën ndikimin e Kinës dhe Rusisë, duke thënë se po shikon interesat e botës jugore. Bashkimi Evropian u bëri thirrje udhëheqësve Xi, Lula, Modi dhe Ramaphosa që ta shfrytëzojnë takimin e kësaj jave për ta dënuar Rusinë dhe Putinin për luftën në Ukrainë, çfarë nuk ka gjasa të ndodhë.

Sidoqoftë, BRICS ka sherbyer si një forum për Rusinë për të shprehur retorikën anti-perëndimore, ndërsa kryediplomati Lavrov e shfrytëzoi takimin e ministrave të jashtëm të bllokut BRICS në qershor për të kritikuar Perëndimin lidhur me "hegjemoninë" e tij dhe duke përdorur "shantazhin financiar" për t'u shërbyer "interesave egoiste".

Një protestë e vogël kundër pushtimit rus të Ukrainës u mbajt të martën në një park publik më shumë se 3 kilometra nga vendi i takimit./VOA