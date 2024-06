Putini mund të urdhërojë që të hidhen bomba në Ukrainë, Britania del hapur

Bombat dhe raketat ruse mund të fillojnë të zbarkojnë në objektivat kyçe në Ukrainë pothuajse pa asnjë njoftim nëse Moska jep urdhrin për fillimin e një ofensive, ka paralajmëruar Britania e Madhe.

Duke folur për Sky News, nënsekretari i Forcave të Armatosura britanike James Heappey u tha shtetasve nga Mbreteria e Bashkuar në Ukrainë se janë në rrezik të madh nëse presidenti rus Vladimir Putin vendos të sulmojë.

"Unë jam shumë, shumë i qartë për njerëzit se ata duhet të largohen nga Ukraina tani, ndërkohë që ka mjete komerciale për ta bërë këtë, dhe ndërsa autostradat janë në dispozicion për ta për t'u larguar nga kufiri, " tha Heappey.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ky nuk është një paralajmërim për diçka që mund të ndodhë pas tre muajsh,” vazhdoi ministri.

“Ky nuk është një paralajmërim që nuk do të pasohet nga paralajmërime të mëtejshme sepse është arritur afërsia më e madhe.

Ky është një paralajmërim sepse pak minuta pasi Putini ta kete dhënë urdhrin, raketat dhe bombat mund të godasin në qytetet e Ukrainës.

Dhe kjo do të thotë që qytetarët britanikë duhet të largohen tani, ndërsa ata kanë mundësinë ta bëjnë këtë.”

Heappey shtoi se ai nuk e dinte se sa qytetarë britanikë ishin larguar tashmë nga Ukraina për shkak të paralajmërimeve nga qeveria.

Lidhur me shanset që do të ndodhte një pushtim, ai tha se “frika ime është se është shumë e afërt, por kjo nuk do të thotë se do të ndodhë patjetër”.