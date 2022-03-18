LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 18 Mars 2022, 10:56
Bota

Putini kërcënon Euoropën me bukën e gojës

Rusia ka bllokuar në Detin e Zi rreth 300 anije të ngarkuara me grurë për në BE.

Rreth 300 anije që transportojnë grurë për eksport nga Rusia dhe Ukraina në Evropë janë bllokuar në Detin e Zi nga autoritetet ruse, tha këtë javë tregtari më i madh bujqësor gjerman BayWa.

“Zero [drithë] aktualisht po eksportohet nga portet e Ukrainës – asgjë nuk po largohet nga vendi”, tha për agjencinë e lajmeve dpa Jörg-Simon Immerz, kreu i tregtisë së drithit në BayWa.

Ai shtoi se aktiviteti i eksportit nga pala ruse është “shumë i kufizuar”.

Për shkak të sanksioneve të vendosura nga Perëndimi si ndëshkimi i pushtimit rus të Ukrainës, aktualisht nuk  eksportohet  më grurë nga portet e Ukrainës, ndërsa shumë pak vjen nga Rusia, duke ngjallur alarmin në tregun ndërkombëtar të lëndëve të para për përdorim ushqimor.

