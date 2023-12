Putin udhëton drejt Lindjes së Mesme për të diskutuar mbi konfliktin me Hamasin

Presidenti rus Vladimir Putin do të udhëtojë drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite të mërkurën për të diskutuar luftën Izrael-Hamas.

Me zvogëlimin e perspektivës së një armëpushimi tjetër në Gaza, presidenti rus po bën vetëm udhëtimin e tij të pestë jashtë vendit që kur gjykata ndërkombëtare penale lëshoi një urdhër arresti për të në mars.

Në korrik ai anashkaloi një samit në Pretoria për shkak të frikës se organizatërët në Afrikën e Jugut do të ndiheshin të detyruar të arrestonin kreun e Kremlinit. Nga ana tjetër Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite nuk kanë nënshkruar traktatin themelues të ICC, që do të thotë se nuk do të duhej ta arrestonin atë.

Hamasi, të cilin shumica e vendeve perëndimore e konsiderojnë si një grup terrorist, është në marrëdhënie të mira me Rusinë, duke dërguar shpesh delegacione në Moskë.

Katari, bashkëbiseduesi i preferuar i perëndimit me Hamasin, nuk ka qenë në gjendje të gjejë bazën për një shkëmbim të mëtejshëm pengjesh midis Izraelit dhe grupit palestinez, parakusht për një pauzë të dytë humanitare.