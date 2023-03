Putin në udhëkryq, Ukraina gati t’i japë Rusisë goditjen finale, fillon plani për marrjen e “Tokës së Shenjtë”

“Gjithçka filloi me Krimenë dhe gjithçka do të përfundojë këtu”, me këto fjalë e nisi fjalimin e tij presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në konferencën ndërkombëtare për Krimenë në gusht dhe bëri të qartë se qëllimi afatgjatë i Kievit është të çlirojë gadishullin nga pushtuesit.

Ndërsa lufta përparonte, fokusi i Ukrainës u zhvendos nga Krimeja në pjesë të tjera, kryesisht në rajonin lindor të Donbasit dhe rajonet jugore të Zaporizhia dhe Kherson, ku forcat ruse po bombardojnë ndërtesat e banimit dhe infrastrukturën.

Megjithatë, Krimea mbeti në mendjen e zyrtarëve ushtarakë ukrainas, me shpresën se një ditë do të vinte momenti i duhur kur ata do ta çlironin atë. Ndërsa konfliktet jehojnë në Donbas, një luftë krejtësisht tjetër po zhvillohet tani në Krime, një luftë sabotazhi dhe dezinformimi.

Shanset për të rimarrë Krimenë nuk janë aspak reale në këtë pikë. Megjithatë, rusët duhet të gjejnë mënyra novatore për të parandaluar rimarrjen e territorit, sepse ata nuk mund ta përballojnë humbjen e tij.

Planet e Ukrainës

Javën e kaluar, Shërbimi Informativ Kryesor i Ukrainës njoftoi se shpërthimet në qytetin Zhankoy në veri të Krimesë u shkaktuan nga goditja e raketave ruse Kalibr, të cilat ishin duke u transportuar. Ukrainasit thonë se sulmi kishte për qëllim çmilitarizimin e Rusisë dhe përgatitjen e gadishullit të Krimesë për deokupim.

Raketa e lundrimit Kalibr mund të godasë objektivat detare në një distancë deri në 350 kilometra dhe objektivat tokësore në një distancë prej më shumë se 2500 kilometra. Megjithatë, nuk është e mundur të konfirmohet nëse raketat Kalibr u shkatërruan me të vërtetë apo nëse ishte një fushatë ukrainase për të mashtruar armikun.

Rusia pohon se raketat e saj nuk u shkatërruan dhe ka nisur një hetim për dronët që pretendon se shkaktuan shpërthimin. Dy ditë pas shpërthimeve në D?ankoj, u krye një sulm në portin e Sevastopolit në Krime, bazën kryesore detare të Flotës së Detit të Zi. Sipas disa burimeve ruse dhe ukrainase, sulmi u krye gjatë natës nga shpërthimi i eksplozivëve në një anije pa pilot të telekomanduar dhe sulmi i njëkohshëm i disa dronëve ajrore.

Frika e Wagner

Njeriu i parë i grupit mercenarë rus, Wagner, Yevgeny Prigozhin tregoi në detaje para pak ditësh se si Ukraina planifikon ta rikthejë Krimenë. Siç tha kreu i grupit më famëkeq mercenar rus, ukrainasit dëshirojnë “t’i japin tri goditje forcave ruse dhe ta çlirojnë territorin deri në kufijtë e vitit 1991”. Gjithashtu, Prigozhin pretendon se Ukraina ka përqendruar 200 mijë ushtarë në Donbas, nga të cilët 80 mijë janë afër Bakhmutit.

“Planet përfshijnë një pushtim të rajonit të Belgorodit në Rusi që do të përdorej për këmbim me Luhanskun dhe Donbasin dhe më në fund çlirimin e Krimesë”, tha Prigozhin teksa vizatonte në një hartë të Ukrainës. Ai shpjegoi se kushtet ishin shumë të favorshme për sulmin ukrainas. “Pranvera po vjen. Toka po thahet, era po fryn, temperatura janë nga 15 në 18 gradë Celsius.

E gjithë kjo mundëson lëvizjen e mjeteve të rënda nëpër terren. Ukrainasit morën një numër të madh automjetesh nga NATO, automjete të blinduara, tanke Leopard për të cilët të gjithë po flasin. Ata përgatitën 200 mijë rezervistë. Do t’i përqendrojnë në vende të ndryshme”, tha ai duke zbuluar kështu planet e kundërshtarëve.

Lufta për Krimenë

Në vitin 2014, forcat e mbështetura nga Kremlini morën kontrollin e gadishullit të Krimesë dhe territori, i cili ka një shumicë rusishtfolëse, votoi për t’u bashkuar me Rusinë në një referendum që Ukraina dhe Perëndimi e kanë diskutuar dhe e konsiderojnë të paligjshëm.

Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar një ligj që zyrtarizon marrjen e Krimesë nga Rusia nga Ukraina atë vit, pavarësisht sanksioneve nga BE dhe SHBA. Por Krimeja ende njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Ukrainës. Ajo ka një vendndodhje strategjike të rëndësishme dhe është përdorur nga Rusia për të nisur sulme ndaj objektivave brenda Ukrainës.

Sevastopol është qyteti më i madh në Krime dheështë përdorur gjithashtu nga Rusia si shtëpia e flotës së saj të Detit të Zi, e cila ka udhëhequr një bllokadë të vijës bregdetare të Ukrainës.