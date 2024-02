Putin, mesazh SHBA-ve: Nëse doni të ndalni luftën, mos furnizoni me armë Ukrainën

Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka dhënë një inetrvistë për preznatuesin Tucker Carlson i cili ka kritikuar mbëhstetjen e SHBA ndaj Ukrainës.

Intervista dy-orëshe e xhiruar, e filmuar në Moskë, ishte e para e Putinit me një media perëndimore që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt 2022.

Kjo intervistë shënoi një nivel të ri turpi për Carlson, i cili i është referuar Volodymyr Zelenskit , presidentit të Ukrainës, si një "tutor ukrainas" .

Mesazhi i Rusisë për SHBA-në, tha Putin, është: “Nëse vërtet dëshironi të ndaloni luftën, duhet të ndaloni furnizimin me armë. Do të përfundojë brenda pak javësh.”

Putin tha se hera e fundit që foli me Joe Biden ishte përpara se Rusia të pushtonte Ukrainën.

“Unë i thashë, atëherë, besoj se ju po bëni një gabim të madh të përmasave historike duke mbështetur gjithçka që po ndodh atje, në Ukrainë, duke e larguar Rusinë”, tha Putin.

Sipas Putin, Rusia nuk dëshiron ndonjë zgjerim të luftës që është aktualisht brenda kufijve të Ukrainës.

“Lufta globale nuk bëhet fjalë. Është kundër sensit të shëndoshë, sepse një luftë e tillë do ta çonte njerëzimin në prag të shkatërrimit. Po kështu, Rusia nuk ka interesa në Poloni, Letoni apo askund. Ne mund të hakmerremi vetëm në një rast, dhe ai është nëse ka një sulm ndaj Rusisë nga, për shembull, Polonia”, tha Putin, siç raportohet nga Reuters.

Ai shtoi se Rusia dhe Ukraina do të arrijnë një marrëveshje “herët a vonë”.

“Unë personalisht dua që kjo situatë të zgjidhet me negociata. Rusia ende nuk i ka arritur objektivat e përcaktuara nga ky operacion special ushtarak. Perëndimi filloi të kuptonte se ishte e pamundur ta mposhtte strategjikisht Rusinë. Tani është koha për të menduar se si dhe çfarë të bëni më pas. Jemi gati për dialog”, tha Putin dhe theksoi se vendi i tij, me gjithë sanksionet me të cilat u përball, “u bë ekonomia më e fortë evropiane në vitin 2023”.

Po ashtu u shpreh se ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me George Bush Jr dhe Donald Trump.

“Së pari mendoj për George Bush Jr., i cili u nënvlerësua nga shumë, por ishte shumë i mirë. Ai kuptonte shumë dhe punonte mirë. Unë kam pasur një marrëdhënie të ngjashme me Donald Trump. Por, e përsëris, nëse ideja e dominimit mbetet me çdo kusht në publikun amerikan, asgjë nuk do të ndryshojë”, tha Putin