Putin mbledh elitat ruse para samitit në Alaskë: Synohet një “samit botëror”, jo vetëm për Ukrainën
Presidenti rus Vladimir Putin ka mbledhur në Kremlin pothuajse të gjithë figurat kryesore të shtetit për të diskutuar rreth samitit të paralajmëruar në Alaskë dhe situatës në Ukrainë, raporton media italiane Corriere della Sera.
Në takim morën pjesë anëtarët e delegacionit rus për Alaskën, për herë të parë që nga fillimi i luftës me temë “Ukrainë”, përfshirë ministrin e Jashtëm Sergey Lavrov dhe ministrin e Mbrojtjes Andrey Belousov. Në grup ishin gjithashtu ministri i Financave Anton Siluanov, shefi i Fondit të Investimeve të Drejtpërdrejta Kirill Dmitriev, si dhe ish-ministri i Kulturës Vladimir Medinsky, drejtues të Forcave të Armatosura, ministra të tjerë, krerë shërbimesh sekrete dhe figura të larta parlamentare.
Takimi, më i përqendruar jashtë Moskës se kurrë më parë, tregoi seriozitetin e samitit në Alaskë. Putin theksoi se administrata amerikane po punon për të ndalur armiqësitë dhe për të arritur marrëveshje që shërbejnë interesit të përbashkët të të gjitha palëve, jo vetëm në Europë, por edhe në nivel global, duke përfshirë kontrollin e armëve strategjike ofensive.
Samiti në Alaskë shikohet nga Kremlini si një mundësi për të diskutuar një “samit botëror” për paqen, duke kaluar kufijtë e çështjeve vetëm rajonale si konflikti në Ukrainë.