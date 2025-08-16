Putin: Lufta në Ukrainë s`do fillonte nëse Trump do të ishte president i SHBA në 2022
Lufta në Ukrainë nuk do të kishte nisur nëse Donald Trump do të ishte president i SHBA-së në vitin 2022, tha udhëheqësi rus Vladimir Putin në konferencën për shtyp në Alaska.
Trump ka pohuar prej kohësh se do të kishte shmangur konfliktin në shkallë të plotë që shpërtheu gjatë administratës së Joe Biden kur Rusia pushtoi Ukrainën.
Të premten, Putin tha se pretendimi i Trump ishte i saktë - një qëndrim që ai e ka deklaruar më parë.
Putin tha se në vitin 2022 ai ishte përpjekur ta bindte Bidenin që të shmangte lejimin e përshkallëzimit të situatës deri në një pikë ku mund të ndodhnin “pasoja serioze në formën e veprimeve ushtarake”.
“Unë dhe Presidenti Trump krijuam një kontakt shumë të mirë, biznesi dhe besimi.
Dhe kam çdo arsye të besoj se duke ecur përgjatë kësaj rruge, mund të arrijmë - dhe sa më shpejt, aq më mirë - fundin e konfliktit në Ukrainë”, tha ai.