Putin e donte të vdekur/ Parashikimi që u realizua: Brenda gjashtë muajsh Prigozhin do të vritet

“Brenda gjashtë muajve ose Prigozhin do të vdesë ose do të ketë një grusht shteti të dytë kundër Putinit”.

Ky ishte parashikimi që tërhoqi vëmendjen pasi u shqiptua nga Christo Grozev, rrjeti i gazetarëve hulumtues Bellingcat dhe autor i shumë lajmeve mbi komplotet dhe atentatet e organizuara nga Kremlini.

Në një intervistë për Financial Times pak javëve më parë ai tha "Të gjithë e dinë se çfarë bëjnë me 'tradhtarët'. Ai [Putin] dëshiron ta shohë atë [Prigozhin.] të vdekur. Ai nuk ka mundur ta bëjë këtë ende. Pas gjashtë muajsh Prigozhin ose do të vdesë ose do të ketë një grusht shteti të dytë.