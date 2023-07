"Putin dëshiron ta marrë botën me vete kur të..."/ Eksperti rus alarmon me deklaratën e fundit

Vladimir Putin dëshiron të marrë botën me vete kur të vdesë dhe tashmë ka marrë vendimin për të përdorur armë taktike bërthamore në Ukrainë, ka thënë një ‘ekspert’ për ‘shëndetin e tij të dëmtuar’, shkruan Daily Mail.

Shkencëtari politik Valery Solovey, një ish-profesor në Institutin prestigjioz të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Moskës [MGIMO], bëri pretendimet e bujshme përpara se despoti rus shënonte ditëlindjen e tij të 70-të të premten.

Kjo vjen pasi kishat ortodokse ruse janë urdhëruar të mbajnë shërbime të veçanta lutjesh për shëndetin e tij të shtunën, pavarësisht se Kremlini këmbëngul se ai është i shëndetshëm.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Vendimi në parim për përdorimin ose demonstrimin e armëve bërthamore taktike është marrë,” tha Dr Solovey, i cili është konsultuar nga ambasadat perëndimore në Moskë pas pretendimeve për gjendjen mjekësore të Putinit.

“Pyetja është se si, kur dhe ku. Nuk kam asnjë dyshim se do të përfundojmë në prag të vdekjes, por e di që do të jemi në gjendje të tërhiqemi. Ne do të jemi në gjendje ta kalojmë këtë.’

Ai pretendoi se situata aktuale është më e rrezikshme dhe më afër ‘apokalipsit bërthamor’ sesa gjatë krizës së raketave kubane gjatë Luftës së Ftohtë.