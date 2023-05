Putin demostron forcën në paradën e "Ditës së Fitores"

9 maji, i njohur si “Dita e Fitores” brenda Rusisë, përkujton triumfin e vendit ndaj nazistëve në vitin 1945. Ajo festohet me një paradë ushtarake në Moskë, ku liderët rusë tradicionalisht qëndrojnë mbi varrin e Vladimir Leninit në Sheshin e Kuq. Prej kohësh Rusia është përgatitur për paradën ushtarake e cila përdoret dhe si një simbolikë për të treguar forcën përpara Perëndimit. I pranishëm në paradë ishte edhe presidenti rus Vladimir Putin.

Putin e filloi fjalimin e tij duke thënë se një luftë e vërtetë po bëhej pikërisht tani dhe pretendoi përsëri se Rusia po mbronte sovranitetin e saj në Ukrainë.

Ne fjalimin e tij Putin u shpreh se është krenar për ushtarët që marrin pjesë në operacionin ushtarak në Ukrainë. Ai shtoi se e ardhmja dhe qendrueshmëria e Rusisë varet tek këta njerëz duke shtuar se të gjithë duhet të mbështesin heronjtë e tyre. Putin e krahasoi luftën e sotme me fitoren e Rusisë në Luftën e Dytë Botërore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Nuk ka kauzë më të fortë në botë se dashuria jonë për forcat tona të armatosura,” thotë Putin ndërsa përfundoi fjalimin e tij.

“Për Rusinë, për forcat tona të armatosura,” përfundon ai, teksa nisi te luhej himni kombëtar rus.

Ekspertët në Rusi kanë vënë në dukje se “Dita e Fitores” është bërë me kalimin e kohës një ngjarje me më shumë qëllime sesa thjesht festimin e arritjeve ushtarake të Rusisë në të kaluarën. Ajo ka të bëjë kryesisht me nxitjen e mbështetjes për Rusinë në të tashmen dhe me demonstrimin e fuqisë së forcave ushtarake të Rusisë.