Puthi punëtoren e tij në buzë, guvernatori i Nju Jorkut: Nuk do jap dorëheqje

Guvernatori i Nju Jorkut Andreë Cuomopas akuzave të shumta javën që shkoi për ngacmi seksual reagoi me kokëfortësi. Ai tha një ditë më parë se kërkoj falje por nuk do të japë dorëheqjen. “Tani e kuptoj që kam vepruar në një mënyrë që i bënte njerëzit të ndiheshin jo rehat. Ishte e paqëllimtë dhe për këtë kërkoj realisht falje”, tha guvernatori.



Në konferencën e djeshme, në fillim guvernatori u soll sikur asgjë nuk kishte ndodhur, duke nisur me tek të dhënat më të fundit mbi pandeminë e koronavirusit. Ndërsa më pas bëri me dije se do të bashkëpunojë me prokurorinë lidhur me këto akuza.



Ndërsa kujtojmë se kundër tij erdhën d yakuza nga ish- punonjëset e tij. Një nga gratë Lindsey Boylan, ish-zyrtare për zhvillimin ekonomik, pretendon se ai e kishte ngacmuar atë në disa raste që nga viti 2016 deri në vitin 2018. Boylan pretendon se pa dëshirën e saj Cuomo e kishte puthur në buzë në zyrën e tij në qytetin e Nju Jorkut. Kjo akuzë është mohuar nga governatori.

Ndërkohë që Charlotte Bennett, një tjetër akuzuese, ka punuar si ndihmëse e guvernatorit, por la punën në nëntor. 25 vjeçarja tha për gazetën Neë York Times se guvernatori e kishte pyetur atë për jetën e saj seksuale dhe nëse ajo kishte kryer mardhënie intime me burra të moshuar.“E kuptova se guvernatori donte të flinte me mua dhe ndjehesha tmerrësisht keq dhe e frikësuar”, tha zonja Bennet për gazetën. “Pyesja veten si do të dilja nga situata dhe supozova që ishte fundi i punës time aty”.

qëllimi im”, tha Cuomo përmes një deklerate. “E pranoj që disa gjëra që kam thënë janë keqinterpretuar si flirtime të padëshiruara. Për ata që janë ndjerë ashtu, kërkoj ndjesë.”

Guvernatori Cuomo tha se do të lejonte prokuroren e përgjithshme të shtetit Letitia James, që të caktonte këdo që ajo dëshironte për të hetuar pretendimet për ngacmime seksuale.