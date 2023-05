Pushtuesit rusë largohen nga rajoni i Sumy

Pushtuesit rusë po largohen nga rajoni Sumy, tha në Telegram kreu i administratës ushtarake rajonale, Dmytro Zhyvytskyi.

Sipas tij , trupat ruse filluan të tërhiqen në mënyrë aktive nga rajoni Sumy .

“Javën e kaluar ne pamë një grumbullim të madh të trupave ruse nga Bilopillia në Konotop, rreth Konotop… Kolona të reja hynë, ata gërmuan dhe terrorizuan rajonin,” tha Zhyvytskyi.

Ai tha se ky grumbullim i pajisjeve ushtarake ka ardhur për faktin se pushtuesit kanë mbuluar tërheqjen e forcave të tyre. Tani kolonat janë larguar nga territori i rajonit, tha ai.

“Ne kemi parë shumë pajisje që shkojnë drejt Rusisë, me artilerinë tonë duke i ndjekur ato. Forcat e Armatosura të Ukrainës dhe mbrojtja territoriale i kanë dëbuar ato në të gjithë rajonin e Chernihiv,” tha Zhyvytskyi.

Në të njëjtën kohë, ai theksoi se disa forca ruse mbeten ende në rajonin Sumy dhe territori aktualisht po pastrohet nga pushtuesit.

Sipas Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, nga 24 shkurti deri më 3 prill, Rusia humbi rreth 18,000 ushtarë, 644 tanke, 143 avionë, 134 helikopterë dhe shumë armë dhe pajisje të tjera.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky e ka përshkruar pushtimin rus të vendit të tij si “torturë të të gjithë kombit”.

Duke folur për CBS News mbrëmjen e së dielës, Zelensky tha se populli i Ukrainës nuk dëshiron të nënshtrohet nga Rusia dhe si rezultat po shkatërrohet dhe shfaroset.

I pyetur drejtpërdrejt nëse veprimet e Rusisë përbëjnë gjenocid, ai tha: “Në të vërtetë, ky është gjenocid. Eliminimi i të gjithë kombit dhe popullit. Ne jemi qytetarët e Ukrainës. Ne kemi më shumë se 100 kombësi. Kjo ka të bëjë me shkatërrimin dhe shfarosjen e të gjitha këtyre kombësive.”, pohoi ai.

Përmes një videomesazhi drejtuar popullit të tij mbrëmë, Zelensky tha se; “e keqja ka ardhur në tokën tonë”, duke shtuar se “çdo krim i pushtuesve në territorin e shtetit tonë” do të hetohej.

“Të gjithë fajtorët për krime të tilla do të futen në një Libër të veçantë të Ekzekutuesve, do të gjenden dhe do të ndëshkohen”, tha ai.