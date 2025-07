Synimet e Rusisë janë më mëdha se sa thjesht pushtimi i Ukrainës

Maratona diplomatike e javës së kaluar për të zbutur krizën e sigurisë që Rusia ka ndezur në Europën Lindore duke rrethuar Ukrainën nga të gjitha anët me 100,000 trupa ushtarakë nuk dha rezultat. Dhe ndërsa administrata e Biden dhe NATO po përpiqen të analizojnë se si do të jetë situata gjatë muajve të ardhshëm, ata janë gjithnjë e më të kujdesshëm ndaj një sërë opsionesh të tjera për Presidentin Vladimir Putin.

Qëllimet e Putin janë të qarta dhe nuk përfshijnë vetëm pushtimin e Ukrainës.

Putin dëshiron të zgjerojë sferën e ndikimit të Rusisë në Europën Lindore dhe të sigurohet që NATO nuk do t’i zgjerojë aleancën. Nëse ai është i frustruar në arritjen e këtij qëllimi, sugjeruan disa nga ndihmësit e tij në margjinat e negociatave javën e kaluar, atëherë ai do të ndiqte interesat e sigurisë së Rusisë me rezultate që do të ndikonin më shumë në Europë dhe Shtetet e Bashkuara.

Ka pasur disa opsione se armët bërthamore mund të zhvendoseshin në vende – ndoshta jo shumë larg vijës bregdetare të Shteteve të Bashkuara që do të reduktonin kohën e paralajmërimit pas një lëshimi deri në pesë minuta, duke ndezur potencialisht një konfrontim të njejtë si Kriza Kubane e Raketave, në vitin 1962.

“Një pushtim hipotetik rus i Ukrainës nuk do të minonte sigurinë e Shteteve të Bashkuara,” tha Dmitry Suslov, një analist në Moskë, i cili bëri një prezantim me dyer të mbyllura para ligjvënësve rusë muajin e kaluar.

E gjithë kjo mund të jetë një rrëmujë, pjesë e një fushate frikësimi në Kremlin dhe një mënyrë për t’i kujtuar Presidentit Biden se ndërsa ai dëshiron të përqendrojë vëmendjen amerikane në konkurrencën me Kinën, Putin është ende i aftë të shkaktojë përçarje të mëdha. Udhëheqësi rus ka deklaruar se nëse Perëndimi kalonte “vijën e kuqe”, ai do të kundërpërgjigjej.

“Përgjigja e Rusisë do të jetë asimetrike, e shpejtë dhe e ashpër”, tha Putin prillin e kaluar, duke iu referuar veprimeve ushtarake jokonvencionale që Rusia mund të ndërmarrë nëse kundërshtarët kërcënojnë “interesat themelore të sigurisë”.

Kriza aktuale u prek nga prezantimi i një sërë kërkesash nga Kremlini që, nëse SHBA dhe aleatët e saj binin dakord, do të rivendosnin sferën e ndikimit të Rusisë afër linjave të epokës sovjetike, përpara se NATO të zgjerohej në Europën Lindore. Ajo gjithashtu ka kërkuar që të gjitha armët bërthamore të SHBA-së të tërhiqen nga Europa, duke thënë se ndihej e kërcënuar nga prania e tyre megjithëse llojet dhe vendndodhjet e këtyre armëve nuk kanë ndryshuar me vite.

Në përgjigje, administrata Biden ka lëshuar paralajmërime për sanksione financiare dhe teknologjike nëse Kremlini duhet të vazhdojë me kërcënimet e tij, veçanërisht në lidhje me Ukrainën. Në një konferencë në Shtëpinë e Bardhë të enjten, Jake Sullivan, këshilltari për sigurinë kombëtare i Biden, nuk pranoi të përgjigjej se cili veprim rus do të shkaktonte një reagim të SHBA-së.

Sigurisht, skenari më i dukshëm duke pasur parasysh shkallën e lëvizjeve të trupave ushtarakë në terren është një pushtim rus i Ukrainës ndoshta jo për të pushtuar të gjithë vendin, por për të dërguar trupa në rajonet separatiste rreth qyteteve Donetsk dhe Luhansk, ose deri në lumin Dnieper.

Studiuesit që gjurmojnë pamjet e mediave sociale kanë konstatuar shenja të shumta të pajisjeve ushtarake shtesë ruse që po transportoheshin drejt perëndimit me tren nga Siberia. Në Rusi, televizioni shtetëror është mbushur me paralajmërime të komentatorëve se Ukraina mund të sulmojë së shpejti separatistët e mbështetur nga Rusia në Ukrainën lindore – duke mbështetur pretendimin e Uashingtonit të premten se operativët rusë, kanë depërtuar në Ukrainë dhe mund të planifikojnë për të organizuar një provokim për të justifikuar një pushtim.

Rusia sigurisht ka mohuar akuzat.

Yevgeny Buzhinsky, një gjeneral në pension parashikoi një luftë të afërt “të kufizuar” të provokuar nga Ukraina që Rusia do ta fitonte në një kohë të shkurtër përmes sulmeve ajrore shkatërruese. Në Gjenevë, diplomatët rusë këmbëngulën se nuk kishin plane për të pushtuar Ukrainën. Por kishte aludime për hapa të tjerë.

Në nëntor, vetë Putin sugjeroi se Rusia mund të vendosë raketa hipersonike në një distancë të afërt nga Uashingtoni. Ai ka thënë vazhdimisht se perspektiva e zgjerimit ushtarak perëndimor në Ukrainë paraqet një rrezik të papranueshëm, sepse mund të përdoret për të nisur një sulm bërthamor kundër Moskës. Rusia, e bëri të qartë se, mund të bëjë të njëjtën gjë.

Putin tha se do të vendoste raketa të tilla vetëm në përgjigje të lëvizjeve perëndimore dhe Presidenti Biden i tha Putin në bisedën e tyre të fundit se Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane të vendosin sisteme sulmuese në Ukrainë. Zyrtarët rusë lanë të kuptohet sërish se mund të vendosin raketa dhe zyrtarët amerikanë përsëritën se nuk kanë parë lëvizje në atë drejtim.

Por çdo përpjekje për të vendosur armë afër qyteteve amerikane do të krijonte kushte të ngjashme me krizën e vitit 1962, e cila ishte më e afërta në botë për një shkëmbim bërthamor. I pyetur për natyrën e asaj që Putin e ka quajtur një përgjigje të mundshme “ushtarake-teknike”, Sergei A. Ryabkov, një zëvendësministër i Jashtëm, tha në Gjenevë të hënën: “Për momentin nuk ka asnjë arsye për të folur se cilat sisteme do të jenë dislokuar, në çfarë sasie dhe ku saktësisht.”

Nëse konflikti përshkallëzohet më tej, zyrtarët amerikanë besojnë se Putin mund të tërhiqet nga sulmet kibernetike. Putin nuk ka nevojë të përpiqet shumë për të futur kodin kompjuterik, ose malware, në infrastrukturën amerikane; Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka paralajmëruar prej kohësh se rusët kanë vendosur tashmë malware brenda shumë rrjeteve të energjisë amerikane.

Administrata Biden ka kërkuar të mbështesë sistemet amerikane dhe të çrrënjosë malware. Ekziston frika se nëse do të vendoseshin sanksione ndaj Moskës, përgjigja e Putin mund të ishte përshpejtimi i sulmeve të ransomëare me bazë ruse që goditën Colonial Pipeline, një prodhues i madh i mishit të viçit, dhe qytete dhe qyteza anembanë vendit vitin e kaluar.

F.S.B., shërbimi sigurisë ruse, njoftoi të premten arrestimin e hakerëve të lidhur me grupin e ransomware REvil – një grup i lidhur me disa nga sulmet më të dëmshme kundër objektivave amerikanë, duke përfshirë Colonial Pipeline.

Lëvizja u mirëprit nga Shtëpia e Bardhë, por ishte gjithashtu një sinjal se Moska mund t’i çaktivizojë luftëtarët e saj kibernetikë sipas dëshirës.

Askush nuk e di lëvizjen e radhës të Putinit, madje as diplomatët e tij.

Analistët në Moskë besojnë se përtej një qëndrimi më kërcënues ushtarak rus, Shtetet e Bashkuara do të ishin veçanërisht të ndjeshme ndaj bashkëpunimit më të ngushtë ushtarak midis Rusisë dhe Kinës.

Putin do të udhëtojë në Pekin më 4 shkurt për të marrë pjesë në ceremonitë e hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore dhe për të mbajtur një takim të nivelit të lartë me liderin kinez, Xi Jinping, tha Rusia në një deklaratë të premten.

Kremlini ka vënë në dukje se Biden e sheh Kinën, jo Rusinë, si sfiduesin më kompleks dhe afatgjatë të Amerikës – një konkurrent ekonomik, ushtarak dhe teknologjik që luan në një ligë të ndryshme nga Rusia.

Megjithatë, detyrimi i Shteteve të Bashkuara për të rritur investimet e tyre në një konfrontim me Rusinë, sipas analistëve do të minonte qëllimin më të madh strategjik të Biden.

“Shtetet e Bashkuara, objektivisht, nuk duan të rrisin praninë e tyre ushtarake në Europë,” tha Suslov, analist. “Kjo do të bëhej vetëm me koston e frenimit të Kinës.”abcnews