“Puna u krye”/ Masakra me 6 të vrarë në Greqi, çoi drejt vdekjes bashkëkombasit e tij, turku i arrestuar ish-polic

Mediat turke publikojnë detaje të reja për 32-vjeçarin turk, i cili u arrestua në aeroportin “Eleftherios Venizelos” menjëherë pas ekzekutimit të gjashtë turqve në Lutsa dhe për të cilin po hetohet për rolin e tij në vrasjen në grup.

Sipas publikimit të sotëm, emri i 32-vjeçarit është Süleyman Dalgıç dhe është punonjës policie, i cili ishte liruar nga puna, ndërkohë që emri i tij ishte përfshirë në raste të trafikimit të emigrantëve të paligjshëm.

Kujtohet se 32-vjeçari turk, për të cilin Yeni Safak thotë se nuk ka hapur gojën për policinë greke, është arrestuar me katër plumba 9 mm si dhe me dy karta portugeze false. Burime policore thanë dje për protothema.gr se turku, i cili sipas disa raportimeve dyshohet se ka qenë ai që më në fund i ka çuar viktimat në kurthin e vdekjes, ka arritur të fshijë të gjitha të dhënat nga celulari i tij, duke bërë një reset. Megjithatë, në disa prej bisedave që hetuesit kanë mundur të lokalizojnë, është fakti se ai dyshohet se flet me një person tjetër dhe thotë diçka si “puna u krye”, me sa duket duke iu referuar vrasjes së Lutsës, por ende nuk janë dhënë detaje të tjera.

Grupi kriminal vepronte, sipas hetimeve të deritanishme, në vende të Bashkimit Europian, por jo në Greqi, ndërsa, siç rezultoi, në masakrën e Luçës u përdorën 4 armë zjarri, dy prej të cilave të tipit pistoletë.

Yeni Safak shkruan sot, se Dalgis ishte një nga dy personat që vizituan nga data 4 deri më 11 shtator shtëpinë ku jetonin 6 turqit në Lutsa. Sipas publikimit, një ditë para vrasjes, 32-vjeçari turk kishte kaluar natën në një hotel në zonën e Luçës, pranë vendit ku ndodhi vrasja. Ajo që po shqyrtohet është nëse Dalgis kishte ndihmuar disa nga gjashtë turqit të hynin në Greqi dhe nëse i kishte çuar në Itali për të takuar Baris Boyun, mafiozin turk për të cilin dyshohet se punonin gjashtë të ekzekutuarit.