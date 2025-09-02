Publikoi foto p*rnografike të manipuluara të Giorgia Melonit, zbulohet administratori i faqes online
Një burrë 45-vjeçar nga Firence është identifikuar si administratori i faqes së internetit Phica.eu, e cila u përfshi në një skandal pas publikimit të fotove të vjedhura të politikanëve, figurave publike dhe aktoreve, të shoqëruara me komente seksiste dhe vulgare.
Sipas mediave italiane, bëhet fjalë për Vittorio Vitiello, i lindur në Pompeii dhe pronar i një kompanie të vogël që nga viti 2023. Ai është marrë në pyetje në Firence pas ankesës së kryebashkiakes Sara Funaro, e cila zbuloi se fotot e saj, si dhe të figurave të tjera politike, përfunduan në faqen Phica.eu dhe në grupin e Facebook-ut “Mia moglie”.
Prokuroria e Romës ka zhvilluar një takim me Zëvendës Prokurorin Giuseppe Cascini, ndërsa hetimet pritet të përqendrohen tek përhapja e paligjshme e imazheve me përmbajtje seksuale, shpifja dhe zhvatja. Një dosje zyrtare për rastin do të hapet së shpejti.
Ngjarja ka ngjallur reagime të forta në Itali, duke ngritur shqetësime për mbrojtjen e privatësisë dhe përmbajtjen online të paautorizuar ndaj figurave publike.