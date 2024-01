Publikohet shifra marramendëse, ja sa para kanë shpenzuar përdoruesit e TikTok në vitin 2023!

Gjatë vitit 2023 pati një rritje të konsiderueshme të të ardhurave nga aplikacionet celulare në vitin 2023, me TikTok duke u bërë aplikacioni i parë që ka tejkaluar 10 miliardë dollarë sa i përket shpenzimeve të përdoruesve. Përdoruesit e TikTok kanë ndihmuar që të ardhurat nga aplikacionet të arrijnë një nivel të ri në një vit. Sipas Bloomberg, aplikacioni për ndarjen e videove u bë aplikacioni i parë celular që tejkaloi 10 miliardë dollarë shpenzime kumulative të përdoruesve.

Teksa të ardhurat nga shitjet e aplikacioneve ishin në rritje në vitin 2023, industria e lojërave u përball me një rënie dyshifrore të shitjeve në Kinë që zvarriti shitjet globale me 2%.

Këto të dhëna janë zbuluar në analizën e Bloomberg për shpenzimet e aplikacioneve për vitin 2023. Raporti gjithashtu theksoi një rritje të përdorimit të smartfonëve, me Indonezinë që kryeson paketën, ku individët shpenzonin mbi 6 orë në telefonat e tyre inteligjentë çdo ditë. Përdorimi mesatar ditor i aplikacioneve arriti në 5 orë, me një rritje prej 3% në shpenzimet e aplikacioneve gjatë vitit 2023. Veçanërisht, Koreja e Jugut, Brazili, Meksika dhe Turqia përjetuan të gjitha rritje, me shpenzimet e aplikacioneve të konsumatorëve që u rritën me 25% ose më shumë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

TikTok përfitoi më së shumti nga rritja e blerjeve brenda aplikacionit përmes një sistemi që u mundëson përdoruesve të japin dhurata për krijues kontenti dhe llogaritë e përdoruesve të tyre të preferuar. Raporti përmend se platforma e mediave sociale, në pronësi të ByteDance, “zhbllokoi sekretin e fitimit të parave në celular”. Thuhet në raportin e Bloomberg se:

TikTok hodhi themelet përmes mekanizmit të tij të informimit të krijuesve të kontentit. Në vitin 2024, fitimi i parave direkt i konsumatorit në aplikacionet sociale përmes blerjeve brenda aplikacionit është vendosur të rritet 150% në 1.3 miliardë dollarë ndërsa konkurrenca rritet.

Sipas të dhënave, aplikacionet më të shkarkuara në 2023 ishin Shein dhe Temu, me Temu që pretendonte titullin e aplikacionit më të shkarkuar. Aplikacionet gjeneruese të AI gjithashtu kaluan kufirin prej 10 miliardë dollarësh në shpenzimet mujore të konsumatorëve deri në fund të 2023.