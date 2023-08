Publikohen pamjet e vrasjes së tifozit të AEK, huliganët e godasin me shkopinj deri në frymën e fundit

Të akuzuarit për ngjarjet e përgjakshme të një jave më parë në lagjen “Nea Philadelphia” të Athinës, që çuan në vrasjen e tifozit 29-vjeçar të AEK-ut, Michalis Katsouris, janë transferuar në burgjet helene pas gjyqit të së hënës.

E teksa bëhej transferimi i tyre, një video e re që tregon momentin e goditjes fatale ndaj të riut prej huliganëve të grupimit “Bda Blue Boys”, është publikuar nga mediat greke.

Në pamjet e siguruara nga SKAI, 29-vjeçari Michalis Katsouris shihet i veshur me bluzë blu dhe tenton ti shpëtojë huliganëve kroatë duke vrapuar.





Në fillim viktima shihet duke u goditur me shkop, pasi ka marrë goditje me thikë nga huliganët e Dinamo të Zagrebit, që po ndiqnin me vrap ultrasit e AEK nëpër lagjet e kryeqytetit grek.

Pak më vonë 29-vjeçari shihet duke hequr kaskën e motorit që mban në kokë dhe duke parë krahun e majtë, pasi aty mori goditjen e pare të rëndë.