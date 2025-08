Pse Rusia fut ‘Facebook’ në listën e organizatave terroriste ?

Rusia ka shtuar pronarin e Facebook-ut, në listën e saj të organizatave ekstremiste dhe terroriste.

Vendimi do të thotë se të gjitha shërbimet e ofruara nga Meta, përfshirë WhatsApp dhe Instagram, do të ndërpriten në vend dhe rusët do të humbnin aksesin në këto platforma, shkruajnë mediat e huaja.

Vesna, lëvizja ruse kundër luftës në Ukrainë, u vu gjithashtu në listën e organizatave të përfshira në terrorizëm dhe ekstremizëm të martën.

Shërbimi Federal i Monitorimit Financiar Rus ka shtuar kompaninë amerikane të teknologjisë shumëkombëshe Meta në regjistrin e saj të organizatave të përfshira në terrorizëm dhe ekstremizëm.

Kompania mëmë e Facebook dhe Instagram është ndaluar në Rusi, shkruan CNN.

Ky ndalim tani kërkon që bankat të ngrijnë fondet për kompanitë në atë listë dhe të pezullojnë shërbimet në llogaritë e tyre.

Më 21 mars, Gjykata e Qarkut Tverskoy e Moskës e njohu Metën si një organizatë ekstremiste, duke pretenduar se menaxhmenti i Metës lejoi përdoruesit nga Ukraina të bënin thirrje për dhunë kundër ushtrisë ruse.

Gjykata e hodhi poshtë ankesën e kompanisë amerikane. Vendimi i gjykatës së marsit nuk zbatohej për aplikacionin ËhatsApp, gjithashtu në pronësi të Metës, pasi nuk shpërndan publikisht informacion.