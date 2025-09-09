LEXO PA REKLAMA!

Protestuesit i vënë flakën Parlamentit! "DORËZOHET" kryeministri i Nepalit, jep dorëheqjen pas akuzave

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 19:06
Protestuesit i vënë flakën Parlamentit!

Në Katmandu, kryeqyteti i Nepalit, janë zhvilluar protesta masive kundër qeverisë, ku qindra protestues janë përplasur me policinë dhe kanë vënë zjarrin disa ndërtesave, përfshirë edhe godinën e Parlamentit, e cila u dogj nga demonstruesit.

Kryeministri KP Sharma Oli dha dorëheqjen një ditë pasi gjatë protestave të dhunshme u vranë 19 protestues.

Lajmi i dorëheqjes u prit me gëzim nga protestuesit, të cilët brohoritën brenda godinës së Parlamentit dhe mbajtën pankarta me mbishkrimin “Ne fituam”.

Protestat nisën pas vendimit të qeverisë për të ndaluar rrjetet sociale, por u ushqyen edhe nga zemërimi ndaj korrupsionit dhe krizës ekonomike të vendit.

