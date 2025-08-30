Protesta të përgjakshme në Indonezi, 3 viktima pas vdekjes së taksistit
Tre persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur gjatë përplasjeve të dhunshme në Indonezi, pas vdekjes tragjike të një taksisti 21-vjeçar, Affan Kurniawan, i cili u përplas nga një automjet policie gjatë protestave në kryeqytetin Xhakartë.
Ngjarja ka shkaktuar një valë të gjerë zemërimi në mbarë vendin, duke sjellë përplasje të ashpra mes protestuesve dhe forcave të sigurisë, djegie ndërtesash dhe dhunë të përhapur në disa qytete të mëdha.
Kurniawan, shofer për platformën Gojek, u bë simbol i revoltës qytetare që po shpërthen kundër kushteve të vështira të punës, trajtimit të padrejtë të punonjësve dhe privilegjeve të papërballueshme të klasës politike. Protestat nisën fillimisht si reagim ndaj vdekjes së tij, por u shndërruan shpejt në një valë mbarëkombëtare pakënaqësie, duke përfshirë qytete si Surabaya, Bandung, Medan dhe Surakarta, ku qytetarët kërkojnë paga më të larta, ulje taksash dhe ndëshkimin e zyrtarëve të korruptuar.
Në Xhakartë, mijëra qytetarë u mblodhën për të përcjellë Affan Kurniawan në banesën e fundit, në një ceremoni të mbushur me emocione, ku morën pjesë edhe drejtues të lartë politikë e policorë, përfshirë shefin e policisë së Xhakartës, Asep Edi Suheri, si dhe ish-guvernatorin Anies Baswedan. Kompania Gojek deklaroi se do të mbështesë familjen e të ndjerit, duke theksuar se çdo punonjës i tyre përfaqëson jo vetëm një shërbim, por edhe një histori personale dhe sakrificë.
Presidenti i Indonezisë, Prabowo Subianto, kërkoi falje publike për ngjarjen, duke u shprehur i “shokuar dhe i zhgënjyer” nga veprimet e forcave të rendit. Ai vizitoi familjen e Kurniawan dhe u zotua për një hetim të plotë. Ndërkohë, shtatë anëtarë të njësisë elitare të policisë Satbrimob janë shpallur fajtorë për shkelje të etikës profesionale, ndërsa qytetarët kërkojnë ndëshkim penal dhe drejtësi të vërtetë.
Tensionet u përshkallëzuan pas njoftimit se deputetët indonezianë do të marrin një shpërblim mujor prej 50 milionë rupiah, rreth 3,000 dollarë, një shumë dhjetë herë më e lartë se paga minimale në kryeqytet. Kjo ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e zemërimit qytetar, në një kohë kur shumica e punëtorëve përballen me vështirësi ekonomike, mungesë sigurie sociale dhe një sistem tatimor të padrejtë.
Protestat vazhdojnë, pavarësisht thirrjeve për qetësi nga autoritetet. Disa ndërtesa qeveritare janë djegur dhe dhjetëra automjete janë shkatërruar gjatë përplasjeve. Pamjet e publikuara nga mediat vendase tregojnë përpjekje të protestuesve për të bllokuar autokolona policore, përdorim të gazit lotsjellës nga ana e forcave të rendit dhe hedhje të molotovëve e fishekzjarrëve ndaj institucioneve shtetërore.
Ky shpërthim protestash konsiderohet si sfida më serioze për presidentin Subianto që prej marrjes së mandatit, duke reflektuar jo vetëm një krizë sociale, por edhe një mungesë të thellë besimi mes qytetarëve dhe institucioneve shtetërore. Në mungesë të një reagimi të shpejtë dhe të besueshëm nga qeveria, rreziku për përshkallëzimin e dhunës mbetet i lartë.