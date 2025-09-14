Protesta masive, 72 viktima dhe djegie e Parlamentit në Nepal! Sushila Karki rrëzon qeverinë dhe merr pushtetin: “Do t’i jap fund korrupsionit”
Nepali është tronditur nga protestat masive që nisën pas ndalimit të rrjeteve sociale dhe shpërthyen në revoltë të përgjithshme kundër korrupsionit dhe krizës ekonomike. Dhuna çoi në rrëzimin e qeverisë, djegien e Parlamentit dhe ndërtesave kryesore qeveritare, ndërsa bilanci tragjik numëron të paktën 72 të vdekur, mbi 190 të plagosur dhe arratisjen e më shumë se 12.500 të burgosurve nga burgjet e vendit. Kaosi u shoqërua me përleshje të dhunshme dhe shkatërrim masiv, duke e vendosur vendin në një gjendje të jashtëzakonshme.
Pas rënies së qeverisë, 73-vjeçarja Sushila Karki, ish-shefe e drejtësisë, u zgjodh kryeministre në detyrë nga protestuesit dhe autoritetet, duke u zotuar se do të luftojë korrupsionin dhe do të sjellë reformat që kërkon rinia nepaleze. “Nuk kam ardhur për pushtet, por për të përmbushur kërkesat e gjeneratës Z”, tha ajo në fjalën e saj të parë. Zgjedhjet e reja janë caktuar për 5 mars 2026, ndërsa Karki premton se do të qëndrojë vetëm gjashtë muaj në pushtet për të rikthyer rendin dhe stabilitetin.