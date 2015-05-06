Letra e KiE: Propozimi i Ballës rrezikon pluralizimin e medias
Shfuqizimi i nenit 62 të ligjit për mediat audiovizive në Shqipëri, një amendament i propozuar nga deputeti socialist Taulant Balla dhe i miratuar vetëm nga mazhoranca në Komisionin e Medias, mund të përbëjë një problem për pluralizmin e medias duke krijuar terren për monopole radio televizive.
Është ky shqetësimi që ngre Këshilli i Evropës përmes përgjigjes që Zyra në Tiranë i ka kthyer kërkesës së kreut të Komisionit parlamentar të Medias deputetit demokrat Genc Pollo.
Në letrën e Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranës, të cilën A1 Report e siguron, theksohet se ndryshimet e propozuara nga Balla duhet të shqyrtohen me kujdes dhe duke u bazuar në ekspertizë të specializuar ndërkombëtare. Në këtë kontekst, në përgjigjen drejtuar shqetësimit të deputetit Pollo, Zyra e KiE në Tiranë shfaq gadishmërinë për të ofruar ekspertizë sipas standardeve evropian.
“Ne u njoftuam për amendamentin e propozuar nga anëtari i parlamentit zoti Taulant Balla për të shfuqizuar nenin 62 të ligjit për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë dhe jemi të mendimit se këto ndryshime duhet të shqyrtohen me kujdes duke u bazuar edhe në ekspertizë të specializuar ndërkombëtare.
Duke marrë parasysh se ndryshimi do të vijë përmes Komisionit të Medias, ne do të dëshironim të ofronim gatishmërinë tonë dhe me kërkesë të Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, ne jemi në gjendje t’ju ofrojmë ekspertizë përmes praktikave më të mira dhe standardeve evropiane duke u përshtatur me kontekstin shqiptar.
Siç dhe ju jeni në dijeni, përqendrimi i medias dhe pluralizmi i saj janë dy koncepte të cilat ky amendament ka për qëllim t’i trajtojë, dhe në qoftë se fshihen në tërësi, mund të përbëjnë problem”, - thuhet në përgjigjen që Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë i kthen kreut të Komisionit të Medias Genc Pollo.
Propozimi i deputetit socialist Taulant Balla, i cili nuk është anëtar i Komisionit të Medias, konsiston në ndryshimin e ligjit për mediat të miratuar dy vjet më parë me konsensusin e palëve politike. Konkretisht, projektligji i miratuar nga mazhoranca të martën në Komisionin e Medias shfuqizon nenin 62, i cili garanton konkurrencën në treg dhe mos lejimin e monopoleve dhe oligopoleve. Opozita u radhit menjëherë kundër këtij projektligji pikërisht me argumentet se heqja e këtij neni do të cënonte aksesin e barabartë të kompanive mediatike në treg ndaj dhe këtë shqetësim ia paraqiti Këshillit të Evropës.