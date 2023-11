Prodhuesit më të mëdhenj të avionëve paralajmërojnë SHBA për rreziqet e shërbimeve 5G

Dy prodhuesit më të mëdhenj të avionëve në botë i kanë bërë thirrje qeverisë amerikane që të vonojë shpërndarjen e shërbimeve të reja telefonike 5G. Në një letër, drejtuesit e lartë në Boeing dhe Airbus paralajmëruan se teknologjia mund të ketë "një ndikim të madh negativ në industrinë e aviacionit". Më parë janë ngritur shqetësime se spektri C-Band 5G ëireless mund të ndërhyjë në elektronikën e avionëve. Sipas gjigantët amerikanë të telekomunikacionit AT&T dhe Verizon do të vendosin shërbimet 5G më 5 janar.

"Ndërhyrja 5G mund të ndikojë negativisht në aftësinë e avionëve për të operuar në mënyrë të sigurt," thanë bosët e Boeing dhe Airbus Americas, Dave Calhoun dhe Jeffrey Knittel, në një letër të përbashkët drejtuar Sekretarit të Transportit të SHBA, Pete Buttigieg. Letra citonte studimin e grupit tregtar Airlines për Amerikën, i cili zbuloi se nëse rregullat 5G të Administratës Federale të Aviacionit (FAA) do të kishin qenë në fuqi në vitin 2019, rreth 345,000 fluturime pasagjerësh dhe 5,400 fluturime mallrash do të ishin përballur me vonesa, devijime ose anulime. Industria e aviacionit dhe FAA kanë ngritur shqetësime për ndërhyrjet e mundshme të 5G me pajisjet e ndjeshme të avionëve si matësit e lartësisë radio.

“Airbus dhe Boeing kanë punuar me aktorë të tjerë të industrisë së aviacionit në SHBA për të kuptuar ndërhyrjen e mundshme 5G me lartësimatësit e radios”, tha Airbus në një deklaratë. "Një propozim për sigurinë e aviacionit për të zbutur rreziqet e mundshme është dorëzuar për shqyrtim në Departamentin e Transportit të SHBA."

Zjarrvënësi i shtyllës 5G kishte probleme të rënda të shëndetit mendor EE synon mbulimin 5G kudo në MB deri në vitin 2028 Këtë muaj, FAA lëshoi direktiva të vlefshmërisë ajrore duke paralajmëruar se ndërhyrja 5G mund të rezultojë në devijime fluturimi, duke thënë se do të jepte më shumë informacion përpara datës së prezantimit të 5 janarit. Në nëntor, AT&T dhe Verizon vonuan nisjen komerciale të shërbimit pa tel të brezit C me një muaj deri më 5 janar dhe miratuan masa paraprake për të kufizuar ndërhyrjen. Grupet e industrisë së aviacionit kanë thënë se masat nuk kanë shkuar sa duhet, me Boeing dhe Airbus që kanë thënë se kanë bërë një kundërpropozim që do të kufizojë transmetimet celulare rreth aeroporteve dhe zonave të tjera kritike.

Javën e kaluar, shefi ekzekutiv i United Airlines Scott Kirby tha se direktivat e FAA-së 5G do të ndalonin përdorimin e matësve të lartësisë radio në rreth 40 nga aeroportet më të mëdha të Amerikës. Grupi amerikan i industrisë me valë CTIA ka thënë se 5G është i sigurt dhe ka akuzuar industrinë e aviacionit për frikësim dhe shtrembërim të fakteve. "Një vonesë do të shkaktojë dëm të vërtetë. Shtyrja e vendosjes për një vit do të zbriste 50 miliardë dollarë në rritjen ekonomike, ashtu si kombi ynë rimëkëmbet dhe rindërtohet nga pandemia," tha shefi ekzekutiv i CTIA Meredith Attëell Baker në një postim në blog muajin e kaluar.