Probleme trafiku në Britani, bllokohet Ura e Kullës në Londër pas defektit teknik
Ura në Kullën e Londrës është bllokuar duke shkaktuar probleme të mëdha të trafikut në kryeqytet.
Pika historike e famshme ishte planifikuar të hapej këtë pasdite, 9 gusht për të lejuar të kalonte një anije e madhe prej druri të gjatë, por duket se është bllokuar në vend.
Policia e qytetit të Londrës tha se vendkalimi 127-vjeçar ishte mbyllur për trafikun dhe këmbësorët "për shkak të defektit teknik".
Shoferët janë paralajmëruar të shmangin zonën.
Transporti për Londrën (TfL) raportoi se trafiku po lëvizte ngadalë në të dy anët e lumit.
Ura, e cila mori tetë vjet për t'u ndërtuar dhe u hap në 1894, normalisht hapet rreth 800 herë çdo vit.
Një zëdhënës i Korporatës City of London, i cili menaxhon urën, tha se hetimet për defektin po zhvilloheshin, por burimi i defektit aktualisht nuk dihet.
"Ne po punojmë për të zgjidhur çështjen sa më shpejt të jetë e mundur," shtuan ata, shkruan BBC./Oranews