Prezantohet për herë të parë "bisha" marokene me hidrogjen dhe dy motorrë

Mbreti Mohammed VI drejtoi të hënën në Pallatin Mbretëror në Rabat, ceremoninë e prezantimit të modelit të makinës së prodhuesit të parë maroken dhe prototipit të një automjeti hidrogjeni të zhvilluar nga një maroken.

Këto janë dy projekte inovative që do të forcojnë promovimin e etiketës “Made in Marocco” dhe do të forcojnë vendin e Mbretërisë si një platformë konkurruese për prodhimin e automobilave.

“Neo Motors” është në pronësi të një kompanie me kapital maroken. Themeluesi dhe CEO i saj, Nassim Belkhayat, u dekorua me këtë rast nga Sovrani i Wissam, Al Kafaa Al Fikria.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shefi i “Neo Motors” shprehu gjithë gëzimin dhe krenarinë e tij për këtë nderim me këtë dekoratë mbretërore, ndërsa tha se i beson projekteve të tij të ardhshme.

“Kjo dekoratë është një shpërblim i 7 viteve punë, durim, pasion, kohë të vështira, madje të tmerrshme mund t’ju them.

Është një shenjtërim nga Madhëria e Tij që na ka dhënë një shtysë, na ka lejuar të rimbushim bateritë dhe që na bën të besojmë në këtë ëndërr marokene. Sot, ne mund të ëndërrojmë për Marokun.

Në këtë ekosistem, tashmë kishte gjithçka, ne nuk shpikëm asgjë, ne nuk jemi shpikës, ne bëmë një punë integrimi, inovacioni, për të integruar elementët ekzistues në platformën Maroc”, pohoi Nassim Belkhayat.

Sipas CEO të “Neo Motors”, automjeti ka dy motorë, një motor 3 cilindërsh prej 82 kuajsh fuqi dhe një motor me 4 cilindra 115 kuaj fuqi dhe “është motori maroken”. Ai bën të ditur se është një produkt që nuk ndryshket dhe është një mjet i sigurt dhe i besueshëm.

Automjeti konsumon shumë pak, është një motor Euro 5, i cili konsumon 6.4 L në konsum të kombinuar dhe 5.4 L për motorin e vogël.

Sipas tij, ky është një automjet për të gjitha buxhetet duke qenë se do të shitet nga 160.000 deri në 180.000 dirham marokenë, duke përfshirë taksat.

Sipas CEO-s, tashmë po planifikohet formati familjar me 5 dyer dhe po zhvillohet një motor i ri me kambio automatike për vitin e ardhshëm, duke ditur që paralelisht po punohet edhe për një automjet elektrik.