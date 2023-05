“Pretendim qesharak”, SHBA mohon akuzat e Moskës: Nuk kemi lidhje me sulmin me dron

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mohuar akuzat e Rusisë për përfshirjen në sulmin me dron në Kremlin ditën e djeshme.

Zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, tha se pretendimet e Moskës janë të rreme dhe se SHBA nuk e inkurajon Ukrainën të sulmojë jashtë kufijve të saj.

Në një intervistë për CNN, Kirby ka përsëritur se SHBA-ja nuk kishte “asnjë rol” në incident.

“Unë thjesht do t’ju thoja se Dmitry Peskov gënjen. Dua të them, është padyshim një pretendim qesharak. Shtetet e Bashkuara nuk kishin asnjë lidhje me këtë. Ne as nuk e dimë se çfarë ndodhi këtu. Por unë mund t’ju siguroj se Shtetet e Bashkuara nuk kishin asnjë rol në të”, u shpreh Kirby.