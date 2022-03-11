“Presim luftëtarë nga Lindja e Mesme”: Putini drejt kthimit të Ukrainës në një Siri të dytë
Lajmifundit / 11 Mars 2022, 10:22
Bota
Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se kushdo që dëshiron të luftojë kundër forcave ukrainase është i mirëpritur.
Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu propozoi idenë se të gjithë ushtarët në rajonet rebele të Luhansk dhe Donetsk duhet të pajisen me sisteme raketore- antitank të prodhimit amerikan si Javelin dhe Stinger .
Duke folur në një takim të këshillit rus të sigurisë, Putin shprehu mbështetjen e tij për një ide të tillë. Shoigu tha se 16,000 vullnetarë në Lindjen e Mesme ishin të gatshëm të luftonin me forcat e mbështetura nga Rusia.