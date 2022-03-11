LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Presim luftëtarë nga Lindja e Mesme”: Putini drejt kthimit të Ukrainës në një Siri të dytë

Lajmifundit / 11 Mars 2022, 10:22
Bota

“Presim luftëtarë nga Lindja e Mesme”: Putini drejt

Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se kushdo që dëshiron të luftojë kundër forcave ukrainase është i mirëpritur.

Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu propozoi idenë se të gjithë ushtarët në rajonet rebele të Luhansk dhe Donetsk duhet të pajisen me sisteme raketore- antitank të prodhimit amerikan si Javelin dhe Stinger .

Duke folur në një takim të këshillit rus të sigurisë, Putin shprehu mbështetjen e tij për një ide të tillë. Shoigu tha se 16,000 vullnetarë në Lindjen e Mesme ishin të gatshëm të luftonin me forcat e mbështetura nga Rusia.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion