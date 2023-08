Presidenti i Ukrainës mbërrin në Athinë, pritet nga kryeministri Mitsotakis

Pasditen e sotme ka mbërritur në Greqi, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas mediave vendase mësohet se kryeministri ka shkuar në Pallatin Maximos aty ku e priste homologu i tij grek, Kyriakos Mitsotakis.

Ata do të shkojnë në Megaros ku dhe do të zhvillojnë një takim me dyer të mbyllura. Kjo vizitë është paralajmëruar në minutën e fundit për arsye sigurie, ndërkohë në orën 19:50 me orën vendase, presidentja e Republikës, Katerina Sakellaropoulou do të presë presidentin ukrainas.

Volodymyr Zelensky po bën vizitën e tij të parë zyrtare në Greqi dhe e para që nga pushtimi rus i Ukrainës.

Në të njëjtën kohë, në Athinë, Zelensky do të takohet për herë të parë në darkën informale të organizuar nga Kryeministri me liderët e rajonit, në prani të lidershipit të BE-së. Gjatë kësaj darke kryeministri grek pritet të përsërisë se Greqia e cila qëndroi në anën e duhur të historisë që në momentin e parë, duke mbështetur Ukrainën, do të vazhdojë të mbështesë atë në mënyrë mbrojtëse dhe humanitare si dhe prespektivën e saj euroatlantike.