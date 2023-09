Presidenti Erdogan kërkon një kushtetute të re për Turqinë

Presidenti Rexhep Tajip Erdogan ka shpallur angazhimin e tij për të rigjallëruar përpjekjet për një kushtetutë të re, me rihapjen zyrtare të parlamentit të planifikuar për 1 tetor, shkruajnë mediat e huaja.

Në një thirrje për bashkim kombëtar dhe pjesëmarrje, Erdogan ftoi partitë politike, gjykatat e larta, universitetet dhe çdo individ në vend që të kontribuojnë në procesin e reformës kushtetuese.

“Me hapjen e parlamentit, ne do të rifillojmë nismat tona për të sjellë demokracinë turke në një kushtetutë të re. Premtimi ynë do të jetë një kushtetutë e klasit të parë, plotësuese e demokracisë, ekonomisë dhe lirive të klasit të parë. "Shekulli i Turqisë" do të forcohet me një kushtetutë të tillë."-u shpreh Erdogan.