Lituania prej 1 janarit në eurozonë

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ky shtet me 3.5 milionë banorë shpreson se me këtë lëvizje do të forcohet stabiliteti financiar përkundër frikës për shqetësimet për inflacion në eurozonë, e cila është me vështirësi për shkak të borxheve.

Prej mesnatës së sotme, shtetasit e Lituanisë mund të tërheqin euro.

Presidentja e këtij vendi, Dalia Grybauskaite, tha sot se hyrja në eurozonë është një hap i rëndësishëm kah “integrimi ekonomik dhe politik me perëndimin”. Kështu, Lituania do të jetë shteti i 19 i Bashkimit Evropian në eurozonë. REL