Postoi video duke ngarë makinën me 225 km/orë, ndëshkohet ministri turk i Transportit
Ministri i Transportit në Turqi, Abdulkadir Uraloğlu, u gjobit pas publikimit të një videoje ku ai shihet duke drejtuar makinën tip “Audi” me shpejtësi 225 km/orë në autostradën Ankara-Nigdi, pothuajse dyfishin e kufirit të lejuar prej 140 km/orë.
Videoja, e shoqëruar me muzikë popullore dhe fragmente nga një fjalim i Presidentit Tayyip Erdogan, tregonte makinën duke kaluar automjetet e tjera në korsinë e shpejtësisë. Policia e trafikut e ndaloi ministrin rreth 50 kilometra jashtë Ankarasë dhe i dha një gjobë prej 240 eurosh.
Veprimi i Uraloğlu ka shkaktuar reagime të forta në mediat sociale, duke e detyruar ministrin të kërkonte falje publike dhe të postonte foton e gjobës në platformën X me shkrimin: “Ndjesë kombit”.
Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar 6,351 persona humbën jetën në rreth 1.5 milion aksidente trafiku në Turqi.