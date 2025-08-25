LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Postoi video duke ngarë makinën me 225 km/orë, ndëshkohet ministri turk i Transportit

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 14:18
Bota

Postoi video duke ngarë makinën me 225 km/orë, ndëshkohet

Ministri i Transportit në Turqi, Abdulkadir Uraloğlu, u gjobit pas publikimit të një videoje ku ai shihet duke drejtuar makinën tip “Audi” me shpejtësi 225 km/orë në autostradën Ankara-Nigdi, pothuajse dyfishin e kufirit të lejuar prej 140 km/orë.

Videoja, e shoqëruar me muzikë popullore dhe fragmente nga një fjalim i Presidentit Tayyip Erdogan, tregonte makinën duke kaluar automjetet e tjera në korsinë e shpejtësisë. Policia e trafikut e ndaloi ministrin rreth 50 kilometra jashtë Ankarasë dhe i dha një gjobë prej 240 eurosh.

Veprimi i Uraloğlu ka shkaktuar reagime të forta në mediat sociale, duke e detyruar ministrin të kërkonte falje publike dhe të postonte foton e gjobës në platformën X me shkrimin: “Ndjesë kombit”.

 

Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar 6,351 persona humbën jetën në rreth 1.5 milion aksidente trafiku në Turqi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion