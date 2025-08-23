Portugali, zjarrfikësi 45-vjeçar vdes duke luftuar flakët
Një zjarrfikës ka vdekur në Portugali ndërsa po luftonte me një nga zjarret pyjore që kanë shpërthyer në vend, njoftoi sot presidenca portugeze.
Presidenca i shprehu ngushëllimet e saj familjes së zjarrfikësit “i cili humbi jetën tragjikisht ndërsa po luftonte drejtpërdrejt me zjarret pyjore në komunën e Sambugal”, në veri të vendit. Ai është viktima e katërt e zjarreve këtë verë në Portugali.
Sipas mediave portugeze, zjarrfikësi 45-vjeçar punonte për një kompani private zjarrfikëse.
Portugalia, ashtu si Spanja fqinje, ku katër persona kanë humbur jetën gjithashtu, po përballet me zjarre shkatërruese që kanë djegur më shumë se 600,000 hektarë, pavarësisht një rënieje të temperaturave që ka përmirësuar situatën, sipas Mbrojtjes Civile.
Sipas të dhënave nga Sistemi Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje (EFFIS), pothuajse 2,780,000 hektarë janë shndërruar në hi që nga fillimi i vitit në Portugali.
Në vitin 2017, më shumë se 5,630,000 hektarë u dogjën në zjarre që shkaktuan 119 vdekje, një vit rekord që kur EFFIS filloi të regjistronte këto të dhëna në vitin 2006.
Gadishulli Iberik është goditur rëndë nga ndryshimet klimatike, të cilat po shkaktojnë valë më të gjata të nxehtësisë dhe thatësira, duke tharë bimësinë dhe duke favorizuar kështu zjarret në pyje, sipas ekspertëve./tch