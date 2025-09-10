Polonia në alarm, radarët kapin dronët rusë brenda hapësirës ajrore. Mbyllen katër aeroporte, vihet në lëvizje edhe NATO
Katër aeroporte në Poloni, përfshirë më të madhin në Varshavë, janë mbyllur pas raportimeve se dronë rusë kanë hyrë në hapësirën ajrore të saj, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.
Dy aeroporte në kryeqytetin Varshavë – aeroporti kryesor Chopin dhe aeroporti Warsaw Modlin – u mbyllën. Gjithashtu u pezulluan edhe aeroporti Rzeszów-Jasionka – që është qendra ajrore më e afërt me Ukrainën – si dhe aeroporti Lublin, sipas një njoftimi të publikuar në faqen e internetit të Administratës Federale të Aviacionit të SHBA.
Kjo ndodh ndërsa avionët luftarakë të NATO-s dhe Polonisë u ngritën në ajër pasi Rusia nisi një tjetër sulm masiv mbi rajonet ukrainase pranë kufirit me Poloninë.
Në orët e para të mëngjesit, forcat e armatosura polake postuan një përditësim në X, ku thanë se avionët e tyre u ngritën për të mbrojtur hapësirën ajrore.
“Avionët polakë dhe aleatë po operojnë në hapësirën tonë ajrore, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore nga toka dhe të zbulimit me radar janë sjellë në gjendjen më të lartë të gatishmërisë,” shkroi komanda operacionale e forcave të armatosura polake.
Reagime pati edhe në Uashington. Senatori Chris Murphy, demokrati kryesor në Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit, tha se do të ishte “jashtëzakonisht serioze” nëse raportet për “mjete ajrore ruse që fluturojnë mbi një vend të NATO-s” rezultojnë të vërteta.
Megjithatë, Murphy pranoi gjithashtu se Polonia disa herë është kapur mes zjarrit të kësaj lufte për shkak të afërsisë së saj me Ukrainën.
Joel Wilson, përfaqësues i Karolinës së Jugut nga Partia Republikane, i cili gjithashtu është pjesë e Komisioneve të Shërbimeve të Jashtme dhe të Forcave të Armatosura, e quajti veprimin e supozuar të Rusisë një “akt lufte”.
“Unë i bëj thirrje Presidentit Trump të përgjigjet me sanksione të detyrueshme që do të çojnë në falimentimin e makinerisë luftarake ruse dhe të armatosë Ukrainën me armë që mund të godasin Rusinë,” shkroi ai në një postim në X, duke theksuar se ky zhvillim ndodhi pak ditë pasi Trump priti Presidentin polak Nawrocki në Shtëpinë e Bardhë.