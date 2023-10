Policia italiane zbulon serën super teknologjike me drogë, pranga të riut shqiptar

Një serë marijuane super teknologjike, me sistem vaditjeje dhe ajrimi është zbuluar nga policia italiane në një magazinë të braktisur prej kohësh. Në Cermenate, në via Scalabrini, karabinierët Seregno kryen një kontroll mëngjesin e së enjtes, duke sekuestruar 900 bimë “cannabis sativa”. Në pranga përfundoi një 21-vjeçar me origjinë shqiptare.

Sipas hetimeve, ka qenë i riu që është kujdesur për serën e brendshme dhe për fidanët.

Policia ka mbërritur në magazinë falë një denoncimi për praninë e një laboratori klandestin, me punëtorë të paligjshëm. Por kishte shumë më tepër sekrete në strukturë që ata që raportuan lëvizjet e dyshimta nuk i kishin parë.



Magazina e braktisur ishte shndërruar në një serë të brendshme me bimë “cannabis sativa”. 858 bimët e gjetura, me një peshë totale prej 5 kuintalësh, mund të ishin shndërruar në 250 kg marijuanë. Në momentin e kontrollit, 21-vjeçari ka tentuar të arratiset por është ndaluar dhe arrestuar.