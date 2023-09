Po vjen “flaka” afrikane drejt Adriatikut

Pas ditëve me shi në fundjavë rikthehet dielli dhe temperaturat për plazh. “Nga fundjava e parë e shtatorit, anticikloni subtropikal Bacchus do të pushtojë Italinë” shkruan ANSA.

Sipas IlMeteo.it, pas një të premteje të shënuar nga notat e paqëndrueshme të mbetura dhe të izoluara të ciklonit “Poppea”, nga e shtuna “Bacchus” do të bëhet gjithnjë e më shumë protagonist.

Si të shtunën ashtu edhe të dielën dielli do të mbizotërojë dhe nëse vranësirat janë ende mjaft të pranishme të shtunën, nga e diela hapësirat me diell do të jenë gjithmonë më të mëdha.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në këtë kuadër, temperaturat do të fillojnë të rriten në të dyja vlerat dhe do të arrijnë sërish 30-32°C.